عاجل.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 26-9-2023 فى البنوك المصرية

مع بدء الساعات المبكرة شغل أذهان المسافرين إلى خارج البلاد معرفة سعر الدولار اليوم الثلاثاء 26-9-2023 في البنوك المصرية عبر جوجل، حيث سجل سعر الدولار مقابل سعر الجنيه المصري ببداية تعاملات اليوم استقرارًا ملحوظًا عقب قرارات البنك المركزي المصري، والتي قد اتجهت لتثبيت أسعار الفائدة على عمل الإيداع والإقراض، ومتأثرة بكافة قرارات الفيدرالي الأمريكي، والذي قد قام بثبت أسعار الفائدة بحوالي 100 نقطة أساس، طبقا لآخر تحديثات شاشات عرض سعر العملات في البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 26-9-2023 في البنوك المصرية

وتقدم «الدستور» في هذا التقرير، سعر الدولار اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023، في البنوك أمام سعر الجنيه المصري.

سعر الدولار الآن في مصر اليوم الثلاثاء

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر في البنك المركزي المصري

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 26-9-2023 بالبنك المركزي والذي سجل اليوم نحو 30.83 جنيه للشراء، 30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر في البنك الأهلي المصري:

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع

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سعر الدولار في بنك مصر:

سجل سعر الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر في البنك التجاري الدولي

وعرض البنك التجاري الدولي سعر الدولار بقيمة 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي QNB

وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر في بنك فيصل الإسلامي

وسجل سعر الدولار في بنك فيصل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر

وسجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء، ما بين 38 جنيهًا للشراء، و39 جنيهًا للبيع.