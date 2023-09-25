الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الدولار اليوم الإثنين 25 سبتمبر 2023 مقابل الجنيه فى البنوك المصرية

سعر الدولار
سعر الدولار

مع بدء التعاملات اليومية الصباحية للمسافرين خارج البلاد حرص المواطنين على معرفة سعر الدولار اليوم الاثنين 25 سبتمبر 2023 في البنوك المصرية والسوق السوداء، حيث سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ببداية تعاملات اليوم حالة من الاستقرار الملحوظ عقب قرارات البنك المركزي المصري، والتي قد اتجهت إلي تثبيت سعر الفائدة على الايداع والاقراض، ومتأثرة بقرارات الفيدرالي الأمريكي، والذي قد قام بتثبيت أسعار القائدة بواقع حوالي 100 نقطة أساس، طبق آخر تحديثات شاشات عرض لأسعار العملات بالبنوك المصرية.

 

سعر الدولار اليوم الإثنين 25 سبتمبر 2023 في البنوك المصرية

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور أسعار الدولار اليوم الإثنين 25 سبتمبر 2023 في البنوك المصرية أمام الجنيه المصري.

 

سعر الدولار اليوم الاثنين 25 سبتمبر في البنك المركزي المصري

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين 25-9-2023 بالبنك المركزي والذي سجل اليوم نحو 30.83 جنيه للشراء، 30.96 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم الاثنين 25 سبتمبر

بلغ سعر الدولار اليوم الاثنين 25 سبتمبر في البنك الأهلي 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع

 

سعر الدولار في بنك مصر اليوم الاثنين 25 سبتمبر

سجل سعر الدولار اليوم الاثنين 25 سبتمبر في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع

 

سعر الدولار اليوم الاثنين 25 سبتمبر في البنك التجاري الدولي

وعرض البنك التجاري الدولي اليوم الاثنين 25 سبتمبر سعر الدولار بقيمة 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم الاثنين 25 سبتمبر في بنك قطر الوطني الأهلي QNB

وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين 25 سبتمبر في بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع

 

سعر الدولار اليوم الاثنين 25 سبتمبر في بنك فيصل الإسلامي

وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين 25 سبتمبر في بنك فيصل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع

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سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الاثنين

وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين 25 سبتمبر  في السوق السوداء، ما بين 38 جنيه للشراء، و39 جنيه للبيع.

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