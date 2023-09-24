الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الأحد 24-9-2023 فى البنوك المصرية

سعر الدولار
سعر الدولار

سعر الدولار اليوم الأحد 24-9-2023 في البنوك المصرية، إذ استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال بداية تعاملات اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023، وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة، ووفقا للمؤشرات الأخيرة على شاشات البنوك.

ووصل سعر الدولار في البنك المركزي المصري إلى نحو 30.83 جنيه للشراء، 30.96 جنيه للبيع، بينما سجل سعره في بنك مصر نحو 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم الأحد 24-9-2023 في البنوك المصرية

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي المصري

سجل الدولار صباح اليوم في البنك المركزي للشراء 30.8380، وللبيع 30.9357.

 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار صباح اليوم في البنك الأهلي 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصر
سجل سعر الدولار صباح اليوم في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

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سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي Cib

ووصل سعر الدولار صباح اليوم في مصر داخل البنك التجاري الدولي Cib إلى 30.85 جنيه للشراء، وعند البيع وصل إلى 30.95

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الدولار اليوم في مصر داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، وللبيع وصل إلى 30.95

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سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري
سجل الدولار صباح اليوم في البنك المركزي للشراء 30.8380، وللبيع 30.9357.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي
سجل سعر الدولار صباح اليوم في البنك الأهلي 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر
سجل سعر الدولار صباح اليوم في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي Cib:
وصل سعر الدولار صباح اليوم في مصر داخل البنك التجاري الدولي Cib إلى 30.85 جنيه للشراء، وعند البيع وصل إلى 30.95

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي
سعر الدولار اليوم في مصر داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، وللبيع وصل إلى 30.95.

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