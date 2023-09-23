بعد طرحه ومواصفاته.. تعرف على سعر أيفون 15 برو max في مصر

كم يبلغ سعر آيفون 15 برو max في مصر؟، سؤال تم تداوله عبر محركات الإنترنت خلال الساعات الماضية من قبل عشاق هاتف الأيفون.

وتصدر سعر آيفون 15 برو max في مصر تريند البحث على مواقع التواصل الإجتماعي وعبر موقع “جوجل” من الكثير من مستخدمي هواتف الأيفون، وذلك بعد أن طرحت شركة “آبل” آخر إصدار من جهازها هو آيفون 15 برو max الذي أصبح حديث السوشيال ميديا خلال الدقائق الأخيرة.

وتفاعل رواد السوشيال بشكل مكثف باحثين عن سعر آيفون 15 برو max في مصر وفي باقي الدول، وأيضاً لمعرفة أبرز والمواصفات والألوان والمميزات الجديدة في هاتف آيفون 15 برو max الجديد، وهناك ما بين مؤيد ومعارض على أن المميزات واحدة ولم تختلف عن باقي الإصدارات القديمة.

وتزامناً مع اهتمام الكثير من المواطنين بمحافظات مصر لمعرفة سعر آيفون 15 برو max في مصر، يرصد موقع “الدستور” في السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها عقب طرح آيفون 15 برو max الجديد بالاسواق، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي.

بعد طرحه.. تعرف على سعر ايفون 15 برو max في مصر

بالرغم من عدم تحديد سعر آيفون 15 برو max في مصر، إلا الكثير من عشاق جهاز الأيفون يبحثون عن سعره، إلا أن وصل سعر جهاز آيفون 15 برو ماكس Max في الإمارات نسخة 1 تيرا إلى حوالي 6800 درهم، وهو ما يتجاوز أكثر من 57 ألف جنيه مصري، بخلاف الضريبة وربح التاجر، وهو ما يجعل سعره النهائي يقترب من 100 ألف جنيه مصري.

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وبدأ رواد السوشيال بالبحث عن مواصفات ومميزات جهاز آيفون 15 برو max إلا أن شركة “آبل” أعلنت عن مميزاته عقب طرحه، وهو "زر العمل القابل للبرمجة- الذي يحل محل زر الكتم- معدل تحديث الشاشة 120 هرتز- فلاش ليد HDR بانوراما- وشحن بطارية سريع لاسلكي بقدرة 35 واط".

أبرز ألوان آيفون 15 برو max الجديد

1 - لون التيتانيوم الطبيعي “Titanium Natural”.

2 - لون التيتانيوم الأزرق “Titanium Blue”.

3 - أبيض اللون “White Titanium”.

4 - اللون الأسود التيتانيوم “Titanium Black”.