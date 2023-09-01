بـ4 نُسخ والإعلان في سبتمبر.. حكاية آيفون 15 الجديد من "أبل"

في غضون أسابيع قليلة، كما يحدث عادةً في أوائل سبتمبر، ستكون شركة "آبل" على وشك إطلاق أجهزة آيفون جديدة، وبشكل أكثر دقة، حيثُ سيكون أربعة أنواع مختلفة من iPhone 15، على الرغم من أن الاسم لم يتم تأكيده رسميًا بعد.

من المقرر عقد مؤتمر Apple للإعلان عن أجهزتها الجديدة يوم الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر في تمام الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ (1 مساءً بالتوقيت الشرقي) وسيستمر لمدة ساعة تقريبًا، وسيتم بثه على موقع "آبل" الإلكتروني وعلى اليوتيوب، وفقًا لـ" mashable".

في العام الماضي، فاجأت شركة آبل الجميع بميزة Dynamic Island الخاصة بجهاز iPhone ، وهي إعادة تفكير في النتوء الذي يحول بذكاء المنطقة الميتة من الشاشة إلى ميزة ممتعة ومتعددة الاستخدامات.

لكن تم حجز Dynamic Island لنماذج Pro فقط، مما جعل iPhone 14 وiPhone 14 Plus أحد الترقيات الأقل إثارة للاهتمام لنماذج iPhone الأساسية منذ فترة. وهذا العام (على الأرجح) على وشك التغيير، بحسب ما ذكره " mashable".

حكاية آيفون 15 الجديد من “آبل”

وبحسب " mashable" فإنَّ جميع طرازات iPhone الأربعة الجديدة – iPhon e 15 وiPhone 15 Plus وiPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max (والتي يمكن إعادة تسميتها إلى Ultra) ستحتوي على جزيرة ديناميكية.

بخلاف ذلك، ستكون أجهزة iPhone الجديدة مشابهة تمامًا لطراز العام الماضي، على الرغم من أنه ستكون هناك اختلافات طفيفة، بما في ذلك زر "الإجراء" الجديد، والزجاج الأمامي المنحني قليلاً في المقدمة، وهيكل من التيتانيوم في طرازات Pro، حيثُ يعد زر الإجراء مثيرًا للاهتمام بشكل خاص، لأنه سيوفر للمستخدمين المزيد من الخيارات لإعداد أوامر مخصصة، ليحل محل مفتاح كتم الصوت القديم العادي.

ووفقًا لـ" mashable"، هناك مؤشرات عديدة ، بالإضافة إلى شبه تأكيد من شركة Apple، على أن أجهزة iPhone الجديدة ستأتي بمنفذ USB-C هذا العام.

تشمل التحسينات الأخرى شرائح A17 الجديدة (لطرز Pro فقط)، وكاميرا مقربة على طراز المنظار على iPhone 15 Pro Max، وسرعات شحن أسرع، وتحسينات شاملة لجميع كاميرات الطرازات الجديدة.

وبطبيعة الحال، سيتزامن إطلاق iPhone 15 مع إطلاق نظام التشغيل iOS 17، والذي يتوفر حاليًا كبرنامج تجريبي.

عادةً ما تصبح أجهزة iPhone من Apple متاحة بعد حوالي أسبوع من إطلاقها، على الرغم من أن لدينا هذا العام سبب للاعتقاد بأن iPhone 15 Pro Max سيأتي بعد أسابيع قليلة من الطرز الأخرى.