الأحد 12 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

ما هي الحيل الخفية في حاسبة «iPhone» التي يجب أن تعرفها؟

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

حاسبة iPhone هي تطبيق مثبت مسبقًا ومتوفر في جميع أجهزة Apple، فهو التطبيق القادر على إجراء عمليات حسابية بسيطة بما في ذلك الجمع والطرح والضرب والقسمة.

تحتوي الآلة الحاسبة على وظيفة ذاكرة بالإضافة إلى وظيفة حساب النسبة المئوية، فقد تم تصميم تطبيق الآلة الحاسبة على iPhone بواجهة بسيطة وبديهية، فهو تطبيق سهل الاستخدام للغاية، حيث يمكنك الوصول إليه من خلال النقر على أيقونة الآلة الحاسبة على الشاشة الرئيسية لجهاز iPhone الخاص بك.

بالإضافة إلى الوظائف الأساسية، تأتي آلة حاسبة iPhone مع بعض الميزات المخفية مما يجعلها أكثر فائدة، ففي السطور التالية نرصد هذه الميزات وفقًا لما ذكره موقع «gadgetsnow».

 

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التمرير لحذف الأرقام: 

يمكنك التمرير سريعًا جهة اليمين أو اليسار على شاشة عرض الأرقام لحذف آخر رقم كتبته، ولحذف عدة أرقام كرر إجراء السحب أكثر من مرة.

نسخ الأرقام ولصقها: 

تحتاج إلى الضغط مطولاً على حقل الرقم لنسخ الأرقام أو لصقها، كما يمكنك نسخ آخر نتيجة محسوبة، بدلاً من استخدام التمرير السريع لأعلى أو التمرير لأسفل، قم بتشغيل مركز التحكم على جهاز iPhone الخاص بك واضغط لفترة طويلة على زر الحاسبة، سترى أيضًا خيار نسخ النتيجة الأخيرة.

الحاسبة العلمية: 

يحتوي تطبيق الآلة الحاسبة على iPhone على آلة حاسبة علمية مدمجة تتيح لك إجراء الجذور التربيعية والحسابات المثلثية واللوغاريتمات والمعادلات المتقدمة الأخرى، وللوصول إليه قم بتدوير جهاز iPhone الخاص بك إلى الوضع الأفقي، ولكن تأكد من تعطيل قفل الاتجاه الرأسي.

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حسابات Spotlight: 

من الشاشة الرئيسية اسحب لأسفل لإظهار Spotlight، علاوة على ذلك يمكن إجراء الحسابات الأساسية عن طريق كتابتها في حقل البحث أعلى الشاشة دون فتح تطبيق الآلة الحاسبة.

استخدم Siri لإجراء عمليات حسابية سريعة: 

يمكن أن يساعدك المساعد الصوتي Siri في بعض العمليات الحسابية السريعة، ففي تطبيق الآلة الحاسبة، ليس لديك خيار لرؤية سجل الحاسبة السابق، ومع ذلك يمكن اشتقاق تاريخ الحساب الأخير من مركز التحكم، كما يمكنك استخدام تطبيق الآلة الحاسبة من شاشة القفل عن طريق التمرير لأسفل والنقر على أيقونة الآلة الحاسبة.

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