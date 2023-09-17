في ظل التضخم وارتفاع الأسعار.. هل تنجح أبل في الترويج لـ"أيفون 15"؟

لم تعد ترقيات هاتف أيفون السنوية من شركة أبل عملاق التكنولوجيا الأمريكي مثيرة كما كانت من قبل، فلم تكن التحديثات التي تم إدخالها على هاتف أيفون 15 (iPhone 15) الجديد كافية لشراءه بسعرها المبالغ فيه، خصوصًا في ظل موجة التضخم الكبرى التي ضربت العالم وارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات، ما يجعل مسألة شراء أحد هواتف أبل أمر محل شك.

وأكد موقع "مورنينج ستار" البريطاني، أن أبل فشلت هذا العام في جذب اهتمام العالم بآخر إصدراتها، حيث يبدأ سعر الهاتف الجديد أيفون 15 من 799 دولار وأيفون 15 بلس 899 دولار وأيفون 15 برو 999 دولار وأيفون 15 برو ماكس ( iPhone 15 Pro Max) بسعر 1199 دولار، وقال تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل: "هذه هي أفضل أجهزة أيفون التي صنعناها وأكثرها قدرة على الإطلاق".

هاتف جديد من أيفون يمكن التخلي عنه

وأوضح الموقع أن هاتف أيفون 13 لا يفرق كثيرًا عن نظيره الجديد، حيث أعلنت أبل أن الهاتف الجديد يتضمن عدد كبير من التحديثات أبرزها عمر البطارية في أيفون 15 (iPhone 15) على الرغم من أنها لم تذكر عدد الساعات التي يمكن أن يعمل فيها الهاتف، بالإضافة إلى أسرع شريحة هاتف ذكي وكاميرا مقربة وغلاف تيتانيوم خفيف الوزن ولكنه أرق وأكثر متانة في طرازي برو وبرو ماكس والمساعدة على الطريق عبر الأقمار الصناعية من خلال AAAعلى جميع موديلات (iPhone 15).

وتابع أن السؤال الأكثر أهمية هو هل هذه التحديثات كافية لسعر الهاتف المبالغ فيه مقارنة بباقي الهواتف المحمولة، في ظل ارتفاع معدلات التضخم العالمية وارتفاع أسعار السلع الضرورية وعدم قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية، وهو ما قد يدفع المتسوقون لإعادة التفكير في تحديث هواتقهم وشراء أيفون 15 (iPhone 15).

وأضاف أن شركة أبل أبقت على أسعار الهاتف الجديد لتصبح مثل إصدار أيفون 14 عندما تم إصداره العام الماضي، ويقول حوالي 37% من المستهلكين أنهم يخططون للحصول على أحدث هواتف أيفون هذا العام؛ وهذا يمثل ارتفاعًا من 29% في عام 2021، وفقًا للاستطلاعات التي أجرتها WalletHub.

وقال نيكولاس دي ليون، خبير التكنولوجيا في Consumer Reports، إنه عند اتخاذ قرار بشأن الترقية، اجلس أولاً وفكر في كيفية استخدام هاتفك، فإذا كنت شخصًا لا يستخدمه كثيرًا، وتكتفي ببعض التطبيقات الاجتماعية مثل فيس بوك وإنستجرام وإرسال الرسائل النصية، فلا توجد حاجة للهاتف الجديد، ولكن إذا كان العميل من البلوجرز اليوتيوبير ممن يعتمد عملهم على مقاطع الفيديو فيتعين عليهم شراء الهاتف الجديد.

وأوضح الموقع أنه بالنسبة للفارق بين أيفون 13 ونظيره الجديد أيفون 15 (iPhone 15) فإن الاختلافات طفيفة للغاية، بخلاف النوع الجديد لمنفذ الشحن، كما أن الهاتف الجديد يتضمن ميزة "Dynamic Island"، وهو مركز تحكم صغير على الشاشة الرئيسية للهاتف يعرض لك معلومات مثل مثل الأغنية التي تستمع إليها، أو من يتصل بك. ووصفت شركة أبل هذه الميزة بأنها "سحرية".

وقال دي ليون خبير التكنولوجيا: "هذه المميزات لا ترقى لإصدار هاتف جديد، فمعظم المميزات لا تهم المواطنين، بخلاف فئة صغيرة تعتمد على الفيديو والرسوم المتحركة في عملها".