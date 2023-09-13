الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. آبل تكشف عن آيفون 15 وآيفون 15 بلس

آيفون 15
آيفون 15

كشفت شركة آبل عن هاتفي آيفون 15 وآيفون 15 بلس، مع ترقية كبيرة في الشكل الخارجي تتضمن إضافة تصميم “الجزيرة التفاعلية Dynamic Island” إلى الشاشة، إضافة إلى منفذ USB C للشحن ونقل البيانات بدلًا من منفذ “لايتنينج Lightning” التقليدي.

ويأتي هاتفا أيفون 15 وإيفون 15 بلس، بحسب البوابة العربية للأخبار التقنية، بقياسات الشاشة نفسها للإصدارات السابقة؛ 6.1 و6.7 إنشات.

وعلمت آبل على ترقية نظام التصوير في آيفون 15، حيث زادت دقة مستشعر الكاميرا الأساسية إلى 48 ميجابكسل، مقارنة بكاميرا الإصدار السابق ذات دقة 12 ميجابكسل.

وهناك كاميرا أخرى ثانوية مكبرة بدقة 12 ميجابكسل مع تحسينات في التقاط الصور الشخصية دون الحاجة إلى التبديل يدويًا إلى وضع "بورتريه".

وحسنت الشركة الأمريكية العملاقة أيضًا وضع التصوير الليلي والصور الحية، ووضع الحركة في كاميرا آيفون 15، تحتوي كاميرا السيلفي الأمامية على خاصية الضبط التلقائي للصورة وخاصية الإضاءة عند تصوير “بورتريه.

ويعمل هاتفي آيفون 15 وآيفون 15 بلس بمعالج A16، وهو المعالج نفسه الموجود في إصداراتت يفون 14 برو السابقة.

ولا تختلف أسعار هواتف آيفون الأساسية عن العام الماضي؛ إذ يبدأ سعر آيفون 15 من 800 دولار أمريكي، في حين يبدأ سعر الإصدار الأكبر آيفون 15 بلس من 900 دولار أمريكي، وذلك للسعة الأساسية التي تبدأ من 128 جيجابايت، وتتيح آبل الهاتفين بعدة ألوان هي: الوردي والأصفر والأخضر والأزرق والأسود.

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