كيف تفاعل رواد السوشيال ميديا مع سعر أيفون 15 برو Max؟

تصدر سعر "أيفون 15 برو ماكس" مؤشرات البحث على محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي وعبر موقع "جوجل" خلال الساعات الماضية منذ طرحه.

وتفاعل رواد وسائل التواصل الاجتماعي عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير عقب طرح شركة "أبل" تفاصيل وسعر أيفون 15 برو ماكس.

وانهالت التعليقات والمنشورات عبر موقع "فيسبوك" لمعرفة مميزات أيفون 15 برو ماكس الجديد وما إذا كان يستحق كل هذا الضجة وما هي التغيرات الموجودة في الجهاز.

واختلفت وجهات النظر لدى الكثير من مستخدمي هواتف أيفون فيما يتعلق بالأسعار وتشابه المميزات الموجودة في باقي إصدارات هواتف أيفون القديمة.

وتزامنًا مع تصدر سعر أيفون 15 برو ماكس، يرصد موقعنا "الدستور" في السطور التالية جميع التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها المستخدمون من هواتف ايفون.

وفي هذا التقرير، سنستعرض لكم كيف تفاعل رواد وسائل التواصل الاجتماعي مع سعر أيفون 15 برو ماكس، وإليكم التفاصيل:

كيف تفاعل رواد السوشيال ميديا على سعر ايفون 15 برو Max؟

عبر رواد السوشيال ميديا عن آرائهم من ناحية الجودة والاختلافات الموجودة في نسخة أيفون 15 برو Max، ومن الأسئلة التي يتم تداولها على الإنترنت هو عن عيوب الصناعة التي من الممكن أن تكون في جهاز أيفون 15 برو Max الجديد.

وعقب طرح شركة “أبل ” تفاصيل وسعر أيفون 15 بروMax، وعلق رواد السوشيال ميديا عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلين:

تعليقات السوشيال

وأطلقت شركة آبل أنواعًا كثيرة ومتعددة من إصدار أايفون 15 الجديد، وهى كالأتي «أيفون 15 - أيفون 15 بلس - أيفون 15 برو - 15 برو Max»، أما فيما يخص المميزات المتاحة في هاتف أيفون 15 برو Max، فهي بنفس المواصفات الموجودة في الأجهزة قديمة الإصدار ولكن بإختلاف حجم الهواتف والمساحة والكاميرا، وأبرز مميزات الجهاز الجديد من أيفون 15 "زر العمل القابل للبرمجة - الذي يحل محل زر الكتم - معدل تحديث الشاشة 120 هرتز - فلاش ليد HDR بانوراما - وشحن بطارية سريع لاسلكي بقدرة 35 واط".