تراجع أسعار العملات الرقمية اليوم السبت

شهدت أسعار العملات الرقمية، اليوم، تراجعًا جماعيًا، حيث سجلت عملة بيتكوين 26 ألف دولار، ووصلت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم إلى مستوى 519 مليار دولار ، في مستهل التعاملات.

سجل سعر عملة بيتكوين تراجع بنسبة 0.36%، ليصل إلى 26.554.0 دولار، كما تراجع سعر عملة "إيثريوم" بنسبة 0.09% دولار مسجلًا 1.592.92 دولار، وتراجعت عملة "كاردانو" بنسبة 0.21%، ليسجل 0.2455 دولار.

وتراجعت عملة "سولانا" بنسبة 23. 1% ليسجل 440. 19 دولار، وسجلت عملة "دوج كوين" ارتفاعًا بنحو 0.06%، لتصل إلى مستويات 0.061659 دولار، وارتفعت عملة "شيبا" بنسبة 1.24% إلى مستويات 0.00738 دولار، وتراجعت العقود الذكية "AV AX" في حدود 0.08% إلى مستويات قرب 8.88 دولار.

كما تراجع سعر عملة "تيرا" بنسبة 05. 3% إلى مستويات 0.00608 دولار، وارتفعت عملة "FTX Token" بنسبة 31. 6% إلى مستويات 0993 .1 دولار، وتراجعت عملة ريبيل بنسبة 1.06% إلى مستويات 0.51312 دولار.

يذكر أنه تتجاوز قيمته السوقية الإجمالية حاليا تريليون دولار، ويشهد العالم ما يصل إلى 22 مليارديرًا و88 ألف مليونير تكونت ثرواتهم من العملات المشفرة.

أعلى العملات الرقمية قيمة في الأسواق

في وقت سابق، أعلن بافل ديروف مؤسس تطبيق تليجرام عن دمج خدمة المحافظ الرقمية لمستخدمي تطبيق الدردشة الفوري الشهير للمرة الأولى.

وقال ديروف، إن تطبيق تليجرام، سيكون داعما لمحافظ عملات رقمية، تدعم شبكة بلوكتشين TON، والتداولات بالعملة الرقمية الخاصة بتطبيق تليغرام الحاملة لنفس الاسم TON.

وبفضل قائمة المستخدمين العالمية الكبيرة لتطبيق تليجرام، احتلت عملة TON المركز العاشر بين أعلى العملات الرقمية قيمة في الأسواق، لتصبح القائمة كما يلي:

المركز الأول عملة بتكوين في الصدارة، بقيمة سوقية 525.9 مليار دولار.

في المركز الثاني جاءت عملة إيثيريوم الرقميةبقيمة سوقية 194.6 مليار دولار.

من بعدها في المركز الثالث جاءت عملة "إيثير" بقيمة سوقية 83.1 مليار دولار.

ومن بعدها في المركز الرابع جاءت عملة BNB بقيمة سوقية 32.9 مليار دولار.

في المركز الخامس جاءت عملة XRP بقيمة سوقية 27.4 مليار دولار.

وفي المركز السادس جاءت عملة USD Coin بقيمة سوقية 25.9 مليار دولار.

وفي المركز السابع جاءت عملة كاردانو بقيمة سوقية 8.83 مليار دولار.