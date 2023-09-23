السبت 23 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تراجع أسعار العملات الرقمية اليوم السبت

العملات الرقمية
العملات الرقمية

شهدت  أسعار العملات الرقمية، اليوم، تراجعًا جماعيًا، حيث سجلت عملة بيتكوين 26 ألف دولار، ووصلت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم إلى مستوى 519 مليار دولار ، في مستهل التعاملات. 

سجل سعر عملة بيتكوين تراجع  بنسبة 0.36%، ليصل إلى 26.554.0 دولار، كما تراجع سعر عملة "إيثريوم" بنسبة 0.09% دولار مسجلًا 1.592.92 دولار، وتراجعت عملة "كاردانو" بنسبة 0.21%، ليسجل 0.2455 دولار.

وتراجعت عملة "سولانا" بنسبة 23. 1% ليسجل 440. 19 دولار، وسجلت عملة "دوج كوين" ارتفاعًا بنحو 0.06%، لتصل إلى مستويات 0.061659 دولار، وارتفعت عملة "شيبا" بنسبة 1.24% إلى مستويات 0.00738 دولار، وتراجعت العقود الذكية "AV AX" في حدود 0.08% إلى مستويات قرب 8.88 دولار.

كما تراجع  سعر عملة "تيرا" بنسبة 05. 3% إلى مستويات 0.00608 دولار، وارتفعت عملة "FTX Token" بنسبة 31. 6% إلى مستويات 0993 .1 دولار، وتراجعت عملة ريبيل بنسبة 1.06% إلى مستويات 0.51312 دولار.

يذكر أنه تتجاوز قيمته السوقية الإجمالية حاليا تريليون دولار، ويشهد العالم ما يصل إلى 22 مليارديرًا و88 ألف مليونير تكونت ثرواتهم من العملات المشفرة.

txt

بعد تثبيت "الفيدرالى" للفائدة.. استقرار أسعار العملات الرقمية فى سوق "الكريبتو"

أعلى العملات الرقمية قيمة في الأسواق

في وقت سابق، أعلن بافل ديروف مؤسس تطبيق تليجرام عن دمج خدمة المحافظ الرقمية لمستخدمي تطبيق الدردشة الفوري الشهير للمرة الأولى.

وقال ديروف، إن تطبيق تليجرام، سيكون داعما لمحافظ عملات رقمية، تدعم شبكة بلوكتشين TON، والتداولات بالعملة الرقمية الخاصة بتطبيق تليغرام الحاملة لنفس الاسم TON.

وبفضل قائمة المستخدمين العالمية الكبيرة لتطبيق تليجرام، احتلت عملة TON المركز العاشر بين أعلى العملات الرقمية قيمة في الأسواق، لتصبح القائمة كما يلي:

المركز الأول عملة بتكوين في الصدارة، بقيمة سوقية 525.9 مليار دولار.

في المركز الثاني جاءت عملة إيثيريوم الرقميةبقيمة سوقية 194.6 مليار دولار.

من بعدها في المركز الثالث جاءت عملة "إيثير" بقيمة سوقية 83.1 مليار دولار.

ومن بعدها في المركز الرابع جاءت عملة BNB بقيمة سوقية 32.9 مليار دولار.

في المركز الخامس جاءت عملة XRP بقيمة سوقية 27.4 مليار دولار.

وفي المركز السادس جاءت عملة USD Coin بقيمة سوقية 25.9 مليار دولار.

وفي المركز السابع جاءت عملة كاردانو بقيمة سوقية 8.83 مليار دولار.

العملات الرقمية
العملات الرقمية
أسعار العملات الرقمية بيتكوين عملة بيتكوين إيثريوم دوج كوين عملة ريبيل

مواد متعلقة

الذهب يواصل نزيف الخسائر وسط ترقب لبيانات اقتصادية أمريكية

انهيار الذهب فى النصف الأول من 2023.. الأسعار تتراجع 5% عالميًا

الإحصاء يكشف عن هبوط حاد فى واردات الثلاجات والشاشات والموبايلات

نجاح لا ينكره أحد.. خبراء: طفرة فى القطاع الزراعى.. وقفزة غير مسبوقة فى الصادرات

رئيس الوزراء: 812 مليار جنيه استثمارات بالإسكندرية والبحيرة منذ 2014 وحتى مايو الماضى

تراجع أسعار الذهب عالميًا مع توقعات تثبيت الفائدة الأمريكية

الإحصاء: 219.4 مليار دولار صافى تحويلات المصريين بالخارج خلال 10 سنوات

زلزال يضرب الذهب خلال مايو.. والأسعار الفورية تنخفض بنسبة 1.4%

الأكثر قراءة

عاجل.. أمر رئاسى بتقسيم تونس إلى 5 أقاليم لأول مرة فى تاريخها

مفاجأة بشأن فيديو رمى الطماطم فى الصحراء

الغاز الطبيعى فى مصر.. بدايات مثيرة واكتشافات هائلة

أول تعليق من المفتى على حظر النقاب فى المدارس

أخبار فاتتك|ميندي يعتذر لجماهير أهلي جدة وكشف كواليس "عايزة أتجوز"

مصر تنتصر على فيروس "سى".. وزير الصحة: انخفاض معدلات الإصابة إلى 0.38%

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الغزال الأسمر

حسين دعسة

لقاء رئيس وزراء الأردن مع رئيس الشيوخ المصرى: تكامل الرؤية ومسارات التعاون المشترك

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «7-8»

ماجد حبته

التراث.. ومتطلبات الواقع

وائل لطفي

بشائر معركة محترمة

حسين دعسة

أسئلة الملك عبدالله الثانى فى حوارية "قمة الشرق الأوسط العالمية".. مستقبل السلام فى المنطقة

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «١»

ماجد حبته

معضلة «إدماج» الإرهابيين

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

رحلة الخمسة أيام.. ماذا فعل نتنياهو فى نيويورك؟

ألف خطاب لن يحل الأمر

الجيش الإسرائيلى يقصف قطاع غزة