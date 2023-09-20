تباين في أسعار العملات الرقمية اليوم الأربعاء.. "بيتكوين" تتخطى 27 ألف دولار

تباين أسعار العملات الرقمية، في مستهل تعاملات الأربعاء 20 سبتمبر 2023.

وارتفع سعر عملة بيتكوين بنسبة 0.99%، ليصل إلى 27.128.8 دولار، كما وارتفعت سعر عملة "إيثريوم" بنسبة 0.03% دولار مسجلًا 1.638.34 دولار، وتراجعت عملة "كاردانو" بنسبة 0.20%، ليسجل 0.2545 دولار.

وتراجعت عملة "سولانا" بنسبة 26. 0% ليسجل 922. 19 دولار، وسجلت عملة "دوج كوين" تراجعًا بنحو 0.08%، لتصل إلى مستويات 0.062415 دولار، وارتفعت عملة "شيبا" بنسبة 1.37% إلى مستويات 0.00740 دولار، وتراجعت العقود الذكية "AV AX" في حدود 0.45% إلى مستويات قرب 9.11 دولار.

كما انخفض سعر عملة "تيرا" بنسبة 08. 0% إلى مستويات 0.00574 دولار، وتراجعت عملة "FTX Token" بنسبة 08. 2% إلى مستويات 0264 .1 دولار، وتراجعت عملة ريبيل بنسبة 0.06% إلى مستويات 0.50370 دولار.

قطاع الكريبتو في العالم

ووفق تقرير لـ "Henley & Partners"، فإن قطاع الكريبتو في العالم، تتجاوز قيمته السوقية الإجمالية حاليا تريليون دولار، ويشهد العالم ما يصل لـ 22 مليارديرا و88 ألف مليونير تكونت ثرواتهم من العملات المشفرة.

والتقرير الصادر عن الشركة المتخصصة في توفير الإقامة عبر الاستثمار، تم إعداده بالتعاون مع شركة استقصاءات الثروة العالمية New World Wealth.

وأوضح التقرير أن ثروة 6 من أصل 22 مليارديرا، تتكون من عملة بيتكوين الرقمية فقط.

محكمة الاستئناف الفيدرالية

وقضت محكمة الاستئناف الفيدرالية بأن هيئة الأوراق المالية والبورصات كانت مخطئة في رفض طلب شركة جراي سكال لتحويل صندوقها الرائد والذي يحمل أكثر من 15 مليار دولار من البيتكوين، إلى صندوق استثمار متداول.

وسمحت هيئة الأوراق المالية والبورصة بصناديق الاستثمار المتداولة لعقود البيتكوين الآجلة منذ أكتوبر 2021، لكنها أكدت أن الصناديق ذات التعاملات الفورية للأصول المشفرة كانت عرضة للتلاعب، حيث يتم تداول العملات المشفرة في أسواق غير منظمة إلى حد كبير.