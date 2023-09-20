الأربعاء 20 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تباين في أسعار العملات الرقمية اليوم الأربعاء.. "بيتكوين" تتخطى 27 ألف دولار

العملات الرقمية
العملات الرقمية

تباين أسعار العملات الرقمية، في مستهل تعاملات الأربعاء 20 سبتمبر 2023.

وارتفع سعر عملة بيتكوين بنسبة 0.99%، ليصل إلى 27.128.8 دولار، كما وارتفعت سعر عملة "إيثريوم" بنسبة 0.03% دولار مسجلًا 1.638.34 دولار، وتراجعت عملة "كاردانو" بنسبة 0.20%، ليسجل 0.2545 دولار.

وتراجعت عملة "سولانا" بنسبة 26. 0% ليسجل 922. 19 دولار، وسجلت عملة "دوج كوين" تراجعًا بنحو 0.08%، لتصل إلى مستويات 0.062415 دولار، وارتفعت عملة "شيبا" بنسبة 1.37% إلى مستويات 0.00740 دولار، وتراجعت  العقود الذكية "AV AX" في حدود 0.45% إلى مستويات قرب 9.11 دولار.

كما انخفض سعر عملة "تيرا" بنسبة 08. 0% إلى مستويات 0.00574 دولار، وتراجعت عملة "FTX Token" بنسبة 08. 2% إلى مستويات 0264 .1 دولار، وتراجعت عملة ريبيل بنسبة 0.06% إلى مستويات 0.50370 دولار.

txt

أسعار العملات الرقمية.. تراجع جماعى لسوق "الكريبتو"

قطاع الكريبتو في العالم

ووفق تقرير لـ "Henley & Partners"، فإن قطاع الكريبتو في العالم، تتجاوز قيمته السوقية الإجمالية حاليا تريليون دولار، ويشهد العالم ما يصل لـ 22 مليارديرا و88 ألف مليونير تكونت ثرواتهم من العملات المشفرة.

والتقرير الصادر عن الشركة المتخصصة في توفير الإقامة عبر الاستثمار، تم إعداده بالتعاون مع شركة استقصاءات الثروة العالمية New World Wealth.

وأوضح التقرير أن ثروة 6 من أصل 22 مليارديرا، تتكون من عملة بيتكوين الرقمية فقط.

محكمة الاستئناف الفيدرالية

وقضت محكمة الاستئناف الفيدرالية بأن هيئة الأوراق المالية والبورصات كانت مخطئة في رفض طلب شركة جراي سكال لتحويل صندوقها الرائد والذي يحمل أكثر من 15 مليار دولار من البيتكوين، إلى صندوق استثمار متداول. 

وسمحت هيئة الأوراق المالية والبورصة بصناديق الاستثمار المتداولة لعقود البيتكوين الآجلة منذ أكتوبر 2021، لكنها أكدت أن الصناديق ذات التعاملات الفورية للأصول المشفرة كانت عرضة للتلاعب، حيث يتم تداول العملات المشفرة في أسواق غير منظمة إلى حد كبير.

العملات الرقمية
العملات الرقمية
أسعار العملات الرقمية عملة بيتكوين إيثريوم كاردانو دوج كوين قطاع الكريبتو البيتكوين

الأكثر قراءة

"الأرصاد" تكشف حقيقة تعرض البلاد لإعصار "التنين" (فيديو)

اليوم.. مؤتمر صحفى لـ"الوطنية للانتخابات" للكشف عن استعدادات انتخابات الرئاسة

رجال الأعمال المصريون بالكويت: مصر قامت بمجهود كبير جدًا فى تحسين مناخ الاستثمار

عودة الرئيس السيسي من الإمارات والشأن المحلي يتصدران اهتمامات الصحف

مفاجأة جديدة.. علماء المناخ يكتشفون سببًا آخر وراء الفيضانات الكارثية فى ليبيا

ارتفاع شهداء جنين إلى 4 جراء اقتحام قوات الاحتلال للمخيم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سلمان إسماعيل

رسالة إلى «أمل» الليبية

أسامة الشندويلي

مصر التى بناها المصريون

وائل لطفي

مطلوب ثورة ضد البيروقراطية

ماجد حبته

زيارة جديدة للإمارات

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (3)

حسين دعسة

فى أسبوع نيويورك الأممى: الأسد إلى الصين.. والتعاون الخليجى يقنع أمريكا بحل الدولتين

أحمد غنام

الوثائقية.. مستودع أسرار التاريخ

ماجد حبته

التنمية المستدامة.. وتحالف 2030 المحلى

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يتعمد تحويل الأرض الفلسطينية إلى ساحة حرب

ارتفاع شهداء جنين إلى 4 جراء اقتحام قوات الاحتلال للمخيم

مقتل فلسطينيين وإصابة 30 آخرين فى اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين