الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أسعار العملات الرقمية.. تراجع جماعي لسوق "الكريبتو"

العملات الرقمية
العملات الرقمية

شهدت  أسعار العملات الرقمية ، اليوم حالة تراجع جماعي شملت عملة  بيتكوين التي وصلت 25 ألف دولار، في مستهل تعاملات الأحد  17 سبتمبر 2023.

وسجل سعر عملة بيتكوين تراجع  بنسبة 0.02%، ليصل إلى 25.550.6 دولار، كما تراجع  سعر عملة "إيثريوم" بنسبة 0.51% دولار مسجلًا 1.630.60 دولار، وتراجعت عملة "كاردانو" بنسبة 1.38%، ليسجل 0.2490 دولار.

وتراجعت عملة "سولانا" بنسبة 43. 1% ليسجل 024. 19 دولار، وسجلت عملة "دوج كوين" تراجعًا بنحو 0.16%، لتصل إلى مستويات 0.062217 دولار، وتراجعت عملة "شيبا" بنسبة 2.66% إلى مستويات 0.00732 دولار، وتراجعت  العقود الذكية "AV AX" في حدود 2.52% إلى مستويات قرب 9.30 دولار.

كما انخفض سعر عملة "تيرا" بنسبة 19. 2% إلى مستويات 0.00581 دولار، وارتفعت عملة "FTX Token" بنسبة 10. 0% إلى مستويات 0490 .1 دولار، وتراجعت عملة ريبيل بنسبة 0.06% إلى مستويات 0.50370 دولار.

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قطاع الكريبتو في العالم

ووفق تقرير لـ "Henley & Partners"، فإن قطاع الكريبتو في العالم، تتجاوز قيمته السوقية الإجمالية حاليا تريليون دولار، ويشهد العالم ما يصل لـ 22 مليارديرا و88 ألف مليونير تكونت ثرواتهم من العملات المشفرة.

والتقرير الصادر عن الشركة المتخصصة في توفير الإقامة عبر الاستثمار، تم إعداده بالتعاون مع شركة استقصاءات الثروة العالمية "New World Wealth"

وأوضح التقرير أن ثروة 6 من أصل 22 مليارديرا، تتكون من عملة بيتكوين الرقمية فقط.

تبادل المعلومات بين الدول حول عمليات تداول العملات الرقمية

وذلك وفق ما ذكر موقع "كوين تليجراف"، الذي أفاد وفق تقارير محلية من نيودلهي، أن أعضاء المجموعة بقمة العشرين، أطلقوا إطار تفاهم سوف يسهل من تبادل المعلومات بين الدول حول عمليات تداول العملات الرقمية، يدخل حيز التنفيذ بداية من عام 2027.

وطالبت مجموعة العشرين التي انعقدت من المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات تحديد جدول زمني مناسب ومنسق لبدء عملية تبادل المعلومات بشأن العملات الرقمية بين الدول لأغراض ضريبية.

هذه المعلومات والمطالبات، ظهرت ضمن إعلان توافقي وقعه قادة مجموعة العشرين في الاجتماع الأخير بالهند.

ويوضح "كوين تليجراف"، أن العديد من الدول ستتأثر بالإطار الجديد لتبادل المعلومات حول معاملات الكريبتو الذي أقرته المجموعة، وهي في غالبيتها دولا تشهد تعاملات على نطاق واسع بالاعتماد على العملات الرقمية.

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أسعار العملات الرقمية قطاع الكريبتو العملات الرقمية عملة بيتكوين إيثريوم

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