بعد تثبيت "الفيدرالي" للفائدة.. استقرار لأسعار للعملات الرقمية في سوق "الكريبتو"

شهدت أسعار العملات الرقمية ، اليوم حالة تراجع جماعي مع تسجيل عملة بيتكوين 27 ألف دولار ووصلت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم إلى مستوى 526 مليار دولار، في مستهل تعاملات الخميس 21 سبتمبر 2023.

سجل سعر عملة بيتكوين ارتفاعا بنسبة 0.19%، ليصل إلى 27.050.6 دولار، كما وارتفعت سعر عملة "إيثريوم" بنسبة 0.87% دولار مسجلًا 1.621.95 دولار، وتراجعت عملة "كاردانو" بنسبة 1.66%، ليسجل 0.2499 دولار.

وارتفعت عملة "سولانا" بنسبة 40. 0% ليسجل 972. 19 دولار، وسجلت عملة "دوج كوين" ارتفاع بنحو 0.68%، لتصل إلى مستويات 0.062798 دولار، وارتفعت عملة "شيبا" بنسبة 0.27% إلى مستويات 0.00740 دولار، وتراجعت العقود الذكية "AV AX" في حدود 0.62% إلى مستويات قرب 9.04 دولار.

كما ارتفع سعر عملة "تيرا" بنسبة 70. 0% إلى مستويات 0.00578 دولار، وارتفعت عملة "FTX Token" بنسبة 59. 7% إلى مستويات 1035 .1 دولار، وتراجعت عملة ريبيل بنسبة 1.06% إلى مستويات 0.51479 دولار.

تثبيت أسعار الفائدة

وفي وقت سابق , قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع امس تثبيت أسعار الفائدة منهيا حملة بدأها سابقا لرفعها، ومانحا مزيدا من الوقت لقراءة البيانات بشكل أكبر وفهم مدى التأثير الذي مارسته جولات الرفع السابقة على الاقتصاد الأمريكي.

قرار الفيدرالي امس يعني إبقاء فائدة التمويلات الفيدرالية في نطاق يترواح من 5.25% إلى 5.5%، وهو ذات المستوى الذي بلغه البنك في يوليو، كما أنه آخر مرة تم فيها رفع الفائدة التي تصل بذلك إلى أعلى مستوى لها في 22 عاما.

وساد إجماع لدى مسئولي بنك الاحتياطي الفيدرالي بأن تثبيت أسعار الفائدة الشهر الجاري هو الخطوة الصحيحة، مع تأكيد البعض منهم بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يعاود رفع الفائدة في سبتمبر، بحسب تقرير لـ سي إن إن.

وجاء قرار التثبيت بعد أن رفع البنك فائدة التمويلات الفيدرالية 11 مرة منذ مارس 2022، مما زاد الفائدة على قروض الرهن العقاري إلى أعلى مستوياتها خلال عقود.

إحجام البنوك عن تقديم القروض

وتستقر الأسواق المالية في الوقت الراهن على إجماع بنسبة 69% يرجح أن الفيدرالي سيواصل تثبيتها في نوفمبر، بحسب أداة سي إم إي فيدواتش لمراقبة تحركات الفيدرالي.

واتخذ المسئولون في البنك المركزي الأمريكي قرارا بتثبيت أسعار الفائدة آخر مرة في يونيو، عندما خرجت حالة انعدام اليقين عن السيطرة بخصوص مدى إحجام البنوك عن تقديم القروض استجابة منها للأزمة المصرفية التي اندلعت في الربيع الماضي.