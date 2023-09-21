الخميس 21 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بعد تثبيت "الفيدرالي" للفائدة.. استقرار لأسعار للعملات الرقمية في سوق "الكريبتو"

العملات الرقمية
العملات الرقمية

شهدت  أسعار العملات الرقمية ، اليوم حالة تراجع جماعي مع تسجيل  عملة بيتكوين 27 ألف دولار ووصلت  القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم إلى مستوى 526 مليار دولار، في مستهل تعاملات الخميس 21 سبتمبر 2023. 

سجل سعر عملة بيتكوين ارتفاعا بنسبة 0.19%، ليصل إلى 27.050.6 دولار، كما وارتفعت سعر عملة "إيثريوم" بنسبة 0.87% دولار مسجلًا 1.621.95 دولار، وتراجعت عملة "كاردانو" بنسبة 1.66%، ليسجل 0.2499 دولار.

وارتفعت عملة "سولانا" بنسبة 40. 0% ليسجل 972. 19 دولار، وسجلت عملة "دوج كوين"  ارتفاع بنحو 0.68%، لتصل إلى مستويات 0.062798 دولار، وارتفعت عملة "شيبا" بنسبة 0.27% إلى مستويات 0.00740 دولار، وتراجعت  العقود الذكية "AV AX" في حدود 0.62% إلى مستويات قرب 9.04 دولار.

كما ارتفع سعر عملة "تيرا" بنسبة 70. 0% إلى مستويات 0.00578 دولار، وارتفعت عملة "FTX Token" بنسبة 59. 7% إلى مستويات 1035 .1 دولار، وتراجعت عملة ريبيل بنسبة 1.06% إلى مستويات 0.51479 دولار.

txt

تباين في أسعار العملات الرقمية اليوم الأربعاء.. "بيتكوين" تتخطى 27 ألف دولار

تثبيت أسعار الفائدة

وفي وقت سابق , قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع امس  تثبيت أسعار الفائدة منهيا حملة بدأها سابقا لرفعها، ومانحا مزيدا من الوقت لقراءة البيانات بشكل أكبر وفهم مدى التأثير الذي مارسته جولات الرفع السابقة على الاقتصاد الأمريكي.

قرار الفيدرالي امس يعني إبقاء فائدة التمويلات الفيدرالية في نطاق يترواح من 5.25% إلى 5.5%، وهو ذات المستوى الذي بلغه البنك في يوليو، كما أنه آخر مرة تم فيها رفع الفائدة التي تصل بذلك إلى أعلى مستوى لها في 22 عاما.

وساد إجماع لدى مسئولي بنك الاحتياطي الفيدرالي بأن تثبيت أسعار الفائدة الشهر الجاري هو الخطوة الصحيحة، مع تأكيد البعض منهم بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يعاود رفع الفائدة في سبتمبر، بحسب تقرير لـ سي إن إن.

وجاء قرار التثبيت بعد أن رفع البنك فائدة التمويلات الفيدرالية 11 مرة منذ مارس 2022، مما زاد الفائدة على قروض الرهن العقاري إلى أعلى مستوياتها خلال عقود.

إحجام البنوك عن تقديم القروض

وتستقر  الأسواق المالية في الوقت الراهن على إجماع بنسبة 69% يرجح  أن الفيدرالي سيواصل تثبيتها  في نوفمبر، بحسب أداة سي إم إي فيدواتش لمراقبة تحركات الفيدرالي.

واتخذ المسئولون في البنك المركزي الأمريكي قرارا بتثبيت أسعار الفائدة آخر مرة في يونيو، عندما خرجت حالة انعدام اليقين عن السيطرة بخصوص مدى إحجام البنوك عن تقديم القروض استجابة منها للأزمة المصرفية التي اندلعت في الربيع الماضي.

df29a2e1-92a5-483e-84bc-9634971312fb
df29a2e1-92a5-483e-84bc-9634971312fb
أسعار العملات الرقمية عملة بيتكوين أسعار الفائدة إيثريوم دوج كوين شيبا العقود الذكية بنك الاحتياطي الفيدرالي

مواد متعلقة

تراجع أسعار الذهب عالميًا قبل قرار الفيدرالى الأمريكى بشأن الفائدة

تباين في أسعار العملات الرقمية اليوم الأربعاء.. "بيتكوين" تتخطى 27 ألف دولار

درنة ليست الوحيدة.. كيف دمر"دانيال" مدينة سوسة بالكامل (خاص)

كاتب نيجرى لـ"الدستور": التحالف الثلاثى بين النيجر ومالى وبوركينا فاسو سيواجه التدخلات الأجنبية

المجلس الأعلى للقبائل الليبية لـ"الدستور": المساعدات المصرية لمواجهة كارثة درنة قوية وفعالة

أسعار العملات الرقمية.. تراجع جماعى لسوق "الكريبتو"

الإسعاف والطوارئ الليبى لـ"الدستور": فرق الإنقاذ المصرية تواصل انتشال الجثث وإنقاذ الضحايا

نائب ليبى لـ"الدستور": إعصار "دانيال" حول درنة إلى مدينة أشباح

الأكثر قراءة

عاجل.. لبنانيون يشيدون بالمستشفى العسكرى المصرى فى لبنان: الله يخلى المصريين ورئيسهم

عاجل.. بن سلمان: السعودية حاكمت من تورطوا فى مقتل الصحفى جمال خاشقجى

سعر الدولار اليوم.. أسعار العملات الأجنبية بالبنوك المصرية الخميس 21-9-2023

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 21-9-2023

عاجل.. مفاجأة فى احتفالات أكتوبر.. كامل الوزير: سيتم تشغيل قطار ركاب وبضائع فى سيناء

3 مباريات فى الدورى المصرى.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 21-9-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث المُعَـلِّم "شوقى جلال" فى وصيته الأخيرة

أحمد غنام

الهيئة الوطنية للانتخابات الديمقراطية

خالد عكاشة

قضية اللاجئين السودانيين.. هل دخلت النفق المظلم؟

كريم كمال

الرئيس السيسى باعث مجد مصر الحديثة

ماجد حبته

تشارلز فى باريس!

محمد العسيري

الفيلم الجديد.. ما حدش طايق حد

وائل لطفي

عيوب التجربة المصرية

بسنت حسن

ربنا يحشره معاه

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين التصعيد الإسرائيلى داخل جنين: يجب تغليب مسار التهدئة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 5200 فلسطيني منذ بداية 2023 (تقرير)

اجتماع المصالح.. ماذا وراء لقاء نتنياهو وأردوغان على هامش الأمم المتحدة؟