التعاملات الصباحية| أسعار البيض اليوم الأحد 24-9-2023

استقرت أسعار البيض اليوم الأحد في مستهل التعاملات الصباحية، حيث شهدت أسعار البيض حالة من الاستقرار على مدار الأيام السابقة، ونستعرض في السطور التالية أسعار بيض المائدة خلال مستهل التعاملات الصباحية والتي جاءت كالتالي:

أسعار طبق البيض في بورصة الدواجن اليوم

بلغت أسعار طبق البيض الأحمر اليوم الأحد 24 سبتمبر في بورصة الدواجن سعر تراوح ما بين 127 جنيها إلى 128 جنيها.

بلغت أسعار طبق البيض الأبيض اليوم الأحد 24 سبتمبر في بورصة الدواجن سعر تراوح ما بين 125 جنيها إلى 126 جنيها.

بلغت أسعار طبق البيض البلدي اليوم الأحد 24 سبتمبر في بورصة الدواجن سعر تراوح ما بين 130 جنيها إلى 131 جنيها.

أسعار طبق البيض اليوم الأحد في الشركات

وسجلت في شركة الحمامي اليوم الأحد 24 سبتمبر 128 جنيها لطبق البيض الأبيض بينما 128 جنيها سعر طبق البيض الأحمر.

وسجلت أسعار البيض اليوم الأحد 24 سبتمبر في شركة البنا 128 جنيها لطبق البيض الأبيض بينما 127 جنيها سعر طبق البيض الأحمر.

وسجلت أسعار البيض اليوم الأحد 24 سبتمبر في شركة أنشاص 127 جنيها لطبق البيض الأبيض بينما 128 جنيها سعر طبق البيض الأحمر.

وسجلت أسعار البيض اليوم الأحد 24 سبتمبر في شركة البنا 128 جنيها لطبق البيض الأبيض، بينما 127 جنيها سعر طبق البيض الأحمر.

وسجلت أسعار البيض اليوم الأحد 24 سبتمبر في شركة الصحراوي 126 جنيها لطبق البيض الأبيض بينما 128 جنيها سعر طبق البيض الأحمر.

أسعار البيض الأحمر اليوم الأحد

وسجل أسعار البيض اليوم الأحد 24 سبتمبر في شركة الزراعي 127 جنيها لطبق البيض الأبيض بينما 127 جنيها سعر طبق البيض الأحمر.

وسجل أسعار البيض اليوم الأحد 24 سبتمبر في شركة رشاد حمزة 128 جنيها لطبق البيض الأبيض بينما 127 جنيها سعر طبق البيض الأحمر.

وسجل أسعار البيض اليوم الأحد 24 سبتمبر في شركة قويسنا 128 جنيها لطبق البيض الأبيض بينما 127 جنيها سعر طبق البيض الأحمر.

وسجل أسعار البيض اليوم الأحد 24 سبتمبر في شركة الصالحية 127 جنيها لطبق البيض الأبيض بينما 126 جنيها سعر طبق البيض الأحمر.

وسجل أسعار البيض اليوم الأحد 24 سبتمبر في شركة شوشة 127 جنيها لطبق البيض الأبيض بينما 126 جنيها سعر طبق البيض الأحمر.