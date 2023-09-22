أسعار البيض خلال التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن

شهدت أسعار البيض حالة من الاستقرار على مدار الأيام السابقة، ونستعرض في السطور التالية أسعار بيض المائدة خلال مستهل التعاملات الصباحية.

أسعار طبق البيض في بورصة الدواجن اليوم

بلغت أسعار طبق البيض الأحمر اليوم الجمعة 22 سبتمبر في بورصة الدواجن سعر تراوح ما بين 127 جنيها إلى 128 جنيها.

بلغت أسعار طبق البيض الأييض اليوم الجمعة 22 سبتمبر في بورصة الدواجن سعر تراوح ما بين 125 جنيها إلى 126 جنيها.

بلغت أسعار طبق البيض البلدي اليوم الجمعة 22 سبتمبر في بورصة الدواجن سعر تراوح ما بين 130 جنيها إلى 131 جنيها.

أسعار طبق البيض اليوم الجمعة في الشركات

وسجل في شركة الحمامي اليوم الجمعة 22 سبتمبر 128 جنيها لطبق البيض الأبيض بينما 128 جنيها سعر طبق البيض الأحمر.

وسجل أسعار البيض اليوم الجمعة 22 سبتمبر في شركة البنا 128 جنيها لطبق البيض الأبيض بينما 127 جنيها سعر طبق البيض الأحمر.

وسجل أسعار البيض اليوم الجمعة 22 سبتمبر في شركة أنشاص 127 جنيها لطبق البيض الأبيض بينما 128 جنيها سعر طبق البيض الأحمر.

وسجل أسعار البيض اليوم الجمعة 22 سبتمبرفي شركة البنا 128 جنيها لطبق البيض الأبيض، بينما 127 جنيها سعر طبق البيض الأحمر.

وسجل أسعار البيض اليوم الجمعة 22 سبتمبر في شركة الصحراوي 126 جنيها لطبق البيض الأبيض بينما 128 جنيها سعر طبق البيض الأحمر.

أسعار البيض الأحمر اليوم الجمعة

وسجل أسعار البيض اليوم الجمعة 22 سبتمبر في شركة الزراعي 127 جنيها لطبق البيض الأبيض بينما 127 جنيها سعر طبق البيض الأحمر.

وسجل أسعار البيض اليوم الجمعة 22 سبتمبر في شركة رشاد حمزة 128 جنيها لطبق البيض الأبيض بينما 127 جنيها سعر طبق البيض الأحمر.

وسجل أسعار البيض اليوم الجمعة 22 سبتمبر في شركة قويسنا 128 جنيها لطبق البيض الأبيض بينما 127 جنيها سعر طبق البيض الأحمر.

وسجل أسعار البيض اليوم الجمعة 22 سبتمبر في شركة الصالحية 127 جنيها لطبق البيض الأبيض بينما 126 جنيها سعر طبق البيض الأحمر.

وسجل أسعار البيض اليوم الجمعة 22 سبتمبر في شركة شوشة 127 جنيها لطبق البيض الأبيض بينما 126 جنيها سعر طبق البيض الأحمر.