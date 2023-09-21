الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار طبق البيض اليوم الخميس 21 سبتمبر في بورصة الدواجن

بيض
بيض

شهدت أسعار البيض حالة من الاستقرار بعد ارتفاعه خلال الأسابيع الماضية، حيث وصل طبق البيض مرة أخرى إلى 131 جنيها، حيث أنها نفس أسعار بداية أزمة الدواجن خلال 2022، وبحسب تصريحات رئيس لجنة صناعة الدواجن الدكتور مجدي حسن فإن السبب في ارتفاع أسعار البيض هو خروج عدد كبير من القطاع خارج المنظومة.

ونستعرض في السطور التالية أسعار البيض خلال مستهل التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن.

أسعار طبق البيض في بورصة الدواجن اليوم

بلغت أسعار طبق البيض الأحمر اليوم الخميس 21 سبتمبر في بورصة الدواجن سعر تراوح ما بين 127 جنيها إلى 128 جنيها.

بلغت أسعار طبق البيض الأييض اليوم الخميس 21 سبتمبر في بورصة الدواجن سعر تراوح ما بين 125 جنيها إلى 126 جنيها.

بلغت أسعار طبق البيض البلدي اليوم الخميس 21 سبتمبر في بورصة الدواجن سعر تراوح ما بين 130 جنيها إلى 131 جنيها. 

أسعار طبق البيض اليوم الخميس في الشركات 

وسجل في شركة الحمامي اليوم الخميس 21 سبتمبر 128 جنيها لطبق البيض الأبيض بينما 128 جنيها سعر طبق البيض الأحمر.

وسجل أسعار البيض اليوم الخميس 21 سبتمبر في شركة البنا 128 جنيها لطبق البيض الأبيض بينما 127 جنيها سعر طبق البيض الأحمر.

وسجل أسعار البيض اليوم الخميس 21 سبتمبر في شركة أنشاص 127 جنيها لطبق البيض الأبيض بينما 128 جنيها سعر طبق البيض الأحمر.

وسجل أسعار البيض اليوم الخميس 21 سبتمبرفي شركة البنا 128 جنيها لطبق البيض الأبيض، بينما 127 جنيها سعر طبق البيض الأحمر.

وسجل أسعار البيض اليوم الخميس 21 سبتمبر في شركة الصحراوي 126 جنيها لطبق البيض الأبيض بينما 128 جنيها سعر طبق البيض الأحمر.

عضو اتحاد منتجي الدواجن يكشف أسباب ارتفاع أسعار البيض

في التعاملات الصباحية| أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر

أسعار البيض الأحمر اليوم الخميس 

وسجل أسعار البيض اليوم الخميس 21 سبتمبر في شركة الزراعي 127 جنيها لطبق البيض الأبيض بينما 127 جنيها سعر طبق البيض الأحمر.

وسجل أسعار البيض اليوم الخميس 21 سبتمبر في شركة رشاد حمزة 128 جنيها لطبق البيض الأبيض بينما 127 جنيها سعر طبق البيض الأحمر.

وسجل أسعار البيض اليوم الخميس 21 سبتمبر في شركة قويسنا 128 جنيها لطبق البيض الأبيض بينما 127 جنيها سعر طبق البيض الأحمر.

وسجل أسعار البيض اليوم الخميس 21 سبتمبر في شركة الصالحية 127 جنيها لطبق البيض الأبيض بينما 126 جنيها سعر طبق البيض الأحمر.

 وسجل أسعار البيض اليوم الخميس 21 سبتمبر في شركة شوشة 127 جنيها لطبق البيض الأبيض بينما 126 جنيها سعر طبق البيض الأحمر.

أسعار البيض مجدي حسن رئيس لجنة الدواجن رئيس لجنة صناعة الدواجن الدكتور مجدى حسن

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