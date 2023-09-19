في التعاملات الصباحية| أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر

شهدت أسعار طبق البيض اليوم حالة من الاستقرار حيث سجلت نفس أسعار أمس الثلاثاء في بورصة الدواجن، وبيض المائدة من السلع الغذائية التي تعتمد على العرض والطلب.

نستعرض في السطور التالية أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء والتي جاءت كالتالي:

أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء في الشركات

وسجل أسعار البيض اليوم الثلاثاء في شركة الحمامي 126 جنيها لطبق البيض الأبيض بينما 128 جنيها سعر طبق البيض الأحمر.

وسجل أسعار البيض اليوم الثلاثاء في شركة البنا 121.75جنيها لطبق البيض الأبيض بينما 123.75 جنيها سعر طبق البيض الأحمر.

وسجل أسعار البيض اليوم الثلاثاء في شركة انشاص 121 جنيها لطبق البيض الأبيض بينما 123 جنيها سعر طبق البيض الأحمر.

وسجل أسعار البيض اليوم الثلاثاء في شركة البنا 121.75جنيها لطبق البيض الأبيض بينما 123.75 جنيها سعر طبق البيض الأحمر.

وسجل أسعار البيض اليوم الثلاثاء في شركة الصحراوي 121 جنيها لطبق البيض الأبيض بينما 123 جنيها سعر طبق البيض الأحمر.

أسعار البيض الأحمر اليوم الثلاثاء

وسجل أسعار البيض اليوم الثلاثاء في شركة الزراعي 121 جنيها لطبق البيض الأبيض بينما 123 جنيها سعر طبق البيض الأحمر.

وسجل أسعار البيض اليوم الثلاثاء في شركة رشاد حمزة 121.75 جنيها لطبق البيض الأبيض بينما 123.75 جنيها سعر طبق البيض الأحمر.

وسجل أسعار البيض اليوم الثلاثاء في شركة قويسنا 121.75 جنيها لطبق البيض الأبيض بينما 123.75 جنيها سعر طبق البيض الأحمر.

وسجل أسعار البيض اليوم الثلاثاء في شركة الصالحية 125 جنيها لطبق البيض الأبيض بينما 126 جنيها سعر طبق البيض الأحمر.

وسجل أسعار البيض اليوم الثلاثاء في شركة شوشة 123 جنيها لطبق البيض الأبيض بينما 125 جنيها سعر طبق البيض الأحمر.

أسعار طبق البيض في بورصة الدواجن اليوم

بلغت أسعار طبق البيض الأحمر اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر في بورصة الدواجن سعر تراوح ما بين 123 جنيه إلي 128 جنيه.

بلغت أسعار طبق البيض الأييض اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر في بورصة الدواجن سعر تراوح ما بين 121 جنيه إلي 126 جنيه.

بلغت أسعار طبق البيض البلدي اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر في بورصة الدواجن سعر تراوح ما بين 128 جنيه إلي 131 جنيه.