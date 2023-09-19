الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

التعاملات الصباحية|أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر في بورصة الدواجن

كتاكيت
كتاكيت

ارتفعت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر عدة جنيهات في مستهل التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن، و تعتمد أسعار الدواجن على العرض والطلب.

وتقدم الدستور أسعار الكتاكيت خلال التعاملات الصباحية والتي جاءت كالتالي.

أسعار كتاكيت الفراخ اليوم

ارتفع   سعر كتكوت أبيض شركات اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر عمر يوم  نصف جنيها للكتكوت حيث تراوح سعره ما بين 23 جنيه إلي 27 جنيه.

بينما استقر سعر كتكوت ابيض قطعان اليوم  الثلاثاء 19 سبتمبر عمر يوم ما بين 22 جنيه إلي 22.25 جنيه 

تراوح سعر كتكوت ساسو اليوم  الثلاثاء 19 سبتمبر عمر يوم ما بين 14.5 جنيه إلي 15.5 جنيه

تراوح سعر كتكوت ساسو بيور اليوم  الثلاثاء 19 سبتمبر عمر يوم ما بين  16.5 جنيه إلي 17.5 جنيه

 تراوح سعر كتكوت بلدي حر اليوم  الثلاثاء 19 سبتمبر عمر يوم ما بين 9.5 جنيه إلي 10.25 جنيه 

تراوح سعر كتكوت هجين اليوم  الثلاثاء 19 سبتمبر عمر يوم ما بين 12 جنيه إلي 13 جنيه

تراوح سعر كتكوت جيل ثاني اليوم  الثلاثاء 19 سبتمبر عمر يوم ما بين 13 جنيه إلي 14 جنيه 

تراوح سعر كتكوت روزي بيور اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر عمر يوم ما بين 14 جنيه إلي 15 جنيه

أسعار كتاكيت الفراخ والبط والرومي اليوم الأثنين 18 سبتمبر

ارتفاع جديد في أسعار الفراخ والبط اليوم الأثنين ف بورصة الدواجن

أسعار كتاكيت البط اليوم الثلاثاء

 ارتفعت سعر كتكوت بط بكيني فرنساوي اليوم  الثلاثاء 19 سبتمبر جنيها للكتكوت عمر يوم ليتراوح سعره  مابين 24.00 جنيه 24.50 جنيه 

ارتفع سعر كتكوت بط تسمين فرنساوي اليوم  الثلاثاء 19 سبتمبر  جنيهان لكتكوت عمر يوم مابين 28.50 جنيه 29.25 جنيه 

ارتفع سعر كتكوت بط مسكوفي اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر عمر يوم مابين 39.00 جنيه 40 جنيه 

ارتفع سعر كتكوت بط مولارد اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر عمر يوم مابين  35.00 جنيه 36.50 جنيه.

أسعار كتاكيت الرومي اليوم الثلاثاء

سجلت أسعار كتكوت رومى أبيض اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر عمر يوم 65.00 جنيه 

كتكوت رومي أبيض 1200 جرام اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر مابين 125.00 جنيه  إلي 130.00 جنيه 

كتكوت رومي أسمر برونزي اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر عمر يوم  20.00 جنيه

 كتكوت رومي برونزي 300 جرام اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر سعر 45.00 جنيه 

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