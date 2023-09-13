الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 13 سبتمير في بورصة الدواجن

كتاكيت
كتاكيت

يهتم الكثير من المواطنين على مدار اليوم بمعرفة أسعار الكتاكيت حيث تنعكس اسعار الكتاكيت على السعرالنهائي للدواجن في الأسواق.
 ونستعرض في السطور التالية أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 13 سبتمبر.

أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

سجلت  سعر كتكوت أبيض شركات عمر يوم ما بين 19 جنيها إلى 23 جنيها في بورصة الدواجن اليوم الاربعاء 13 سبتمبر.

سجلت أسعار كتكوت أبيض قطعان عمر يوم ما بين 18 جنيها إلي 18.25 جنيه في بورصة الدواجن اليوم الاربعاء 13 سبتمبر.

جاءت أسعار  كتكوت ساسو عمر يوم مابين 14 جنيها إلى 15 جنيها في بورصة الدواجن اليوم الاربعاء 13 سبتمبر.

بينما سجلت أسعار  كتكوت ساسو بيور عمر يوم ما بين 15 جنيها إلى 16 جنيها في بورصة الدواجن اليوم الاربعاء 13 سبتمبر.

كما بلغت أسعار بلدي حر عمر يوم ما بين 8.75 جنيه إلى 9.75 جنيه في بورصة الدواجن اليوم الاربعاء 13 سبتمبر.

وجاءت أسعار كتكوت هجين عمر يوم ما بين 11 جنيها إلى 12 جنيها في بورصة الدواجن اليوم الاربعاء 13 سبتمبر.

 كتكوت جيل ثاني عمر يوم ما بين12.5 جنيه إلى 13.5 جنيه في بورصة الدواجن اليوم الاربعاء 13 سبتمبر.

وبلغت أسعار كتكوت روزي بيور عمر يوم مابين 12.5 جنيه إلي 13.5 جنيه في بورصة الدواجن اليوم الاربعاء 13 سبتمبر.

أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 13 سبتمبر

بلغت أسعار الكتاكيت اليوم في شركة أسيوط للاستثمار والتنمية 23.5 جنيها للكتكوت عمر يوم اليوم الأربعاء 13 سبتمبر.

 بلغت أسعار الكتاكيت اليوم في شركة  طيبة لجدود للدواجن 24 جنيها للكتكوت عمر يوم اليوم الأربعاء 13 سبتمبر.

 بلغت أسعار الكتاكيت اليوم في شركة  المصرية الهولندية ( طارق هلا ) 21 جنيها للكتكوت عمر يوم اليوم الأربعاء 13 سبتمبر. 

 بلغت أسعار الكتاكيت اليوم في شركة  مجموعة القصبي للاستثمار 23 جنيها للكتكوت عمر يوم اليوم الأربعاء 13 سبتمبر.

 بلغت أسعار الكتاكيت اليوم في شركة  كايرو ثري إية للدواجن 23.5 جنيها للكتكوت عمر يوم اليوم الأربعاء 13 سبتمبر.

  بلغت أسعار الكتاكيت اليوم في شركة  أمات للدواجن 22.5 جنيها للكتكوت عمر يوم اليوم الأربعاء 13 سبتمبر.

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أسعار كتاكيت البط اليوم الأربعاء 13 سبتمبر 

 بلغت أسعار الكتاكيت اليوم في شركة  الصلاح 22 جنيها للكتكوت عمر يوم اليوم الأربعاء 13 سبتمبر.

 بلغت أسعار الكتاكيت اليوم في شركة  مجموعة الوادي 21.5 جنيها للكتكوت عمر يوم اليوم الأربعاء 13 سبتمبر.

 بلغت أسعار الكتاكيت اليوم في شركة  كتكوت ساسو 16.25 جنيها للكتكوت عمر يوم اليوم الأربعاء 13 سبتمبر.

 بلغت أسعار الكتاكيت اليوم في شركة  كتكوت بلدي 10.25 جنيها للكتكوت عمر يوم اليوم الأربعاء 13 سبتمبر.

 بلغت أسعار الكتاكيت اليوم في شركة كتكوت سمان ( الأبيض )4 جنيها للكتكوت عمر يوم اليوم الأربعاء 13 سبتمبر.

 بلغت أسعار الكتاكيت اليوم في شركة  سمان أبيض بيور 6 جنيها للكتكوت عمر يوم اليوم الأربعاء 13 سبتمبر .

 بلغت أسعار الكتاكيت اليوم في شركة كتكوت سمان ( الأسمر ) 3.5 جنيها للكتكوت عمر يوم اليوم الأربعاء 13 سبتمبر.

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