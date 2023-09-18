أسعار كتاكيت الفراخ والبط والرومي اليوم الأثنين 18 سبتمبر

شهدت أسعار الكتاكيت ارتفاعًا طفيفًا خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأثنين 18 سبتمبر في بورصة الدواجن.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الكتاكيت خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الأثنين.

أسعار كتاكيت الفراخ اليوم الأثنين

تراوح سعر كتكوت أبيض شركات اليوم الأثنين 18 سبتمبر عمر يوم ما بين 22.5 جنيه إلي 26.5 جنيه

تراوح سعر كتكوت أبيض قطعان اليوم الأثنين 18 سبتمبر عمر يوم ما بين 22 جنيه إلي 22.25 جنيه

تراوح سعركتكوت ساسو اليوم الأثنين 18 سبتمبر عمر يوم ما بين 14.5 جنيه إلي 15.5 جنيه

تراوح سعر كتكوت ساسو بيور اليوم الأثنين 18 سبتمبر عمر يوم ما بين 16.5 جنيه إلي 17.5 جنيه

تراوح سعركتكوت بلدي حر اليوم الأثنين 18 سبتمبر عمر يوم ما بين 9.5 جنيه إلي 10.25 جنيه

تراوح سعركتكوت هجين اليوم الأثنين 18 سبتمبر عمر يوم ما بين 12 جنيه إلي 13 جنيه

تراوح سعر كتكوت جيل ثاني اليوم الأثنين 18 سبتمبر عمر يوم ما بين 13 جنيه إلي 14 جنيه

تراوح سعر كتكوت روزي بيور اليوم الأثنين 18 سبتمبر عمر يوم ما بين 14 جنيه إلي 15 جنيه

أسعار كتاكيت البط اليوم

تراوح سعر كتكوت بط بكيني فرنساوي اليوم الأثنين 18 سبتمبر عمر يوم مابين 23.00 جنيه 23.50 جنيه

تراوح سعر كتكوت بط تسمين فرنساوي اليوم الأثنين 18 سبتمبر عمر يوم مابين 28.50 جنيه 29.25 جنيه

تراوح سعر كتكوت بط مسكوفي اليوم الأثنين 18 سبتمبر عمر يوم مابين 39.00 جنيه 39.50 جنيه

تراوح سعر كتكوت بط مولارد اليوم الأثنين 18 سبتمبر عمر يوم مابين 35.00 جنيه 35.50 جنيه.

أسعار كتاكيت الرومي اليوم

سجلت أسعار كتكوت رومى أبيض اليوم الأثنين 18 سبتمبر عمر يوم 65.00 جنيه

كتكوت رومي أبيض 1200 جرام اليوم الأثنين 18 سبتمبر مابين 125.00 جنيه إلي 130.00 جنيه

كتكوت رومي أسمر برونزي اليوم الأثنين 18 سبتمبر عمر يوم 20.00 جنيه

كتكوت رومي برونزي 300 جرام اليوم الأثنين 18 سبتمبر سعر 45.00 جنيه