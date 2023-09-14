أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 14 سبتمبر في بورصة الدواجن

شهدت أسعار الكتاكيت ارتفاعا في الأسعار خلال الأيام السابقة، نتيجة لزيادة الطلب علي الكتاكيت، التي تنعكس أسعارها في النهاية على أسعار الدواجن.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الكتاكيت خلال التعاملات الصباحية.

أسعار الكتاكيت اليوم في بورصة الدواجن

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 14 سبتمبر كتكوت أبيض شركات عمر يوم ما بين 20 إلى 25 جنيها.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 14 سبتمبر كتكوت أبيض قطعان عمر يوم ما بين 19 إلى 19.25 جنيه.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 14 سبتمبر كتكوت ساسو عمر يوم ما بين 14.5 جنيه إلى 15.5 جنيه.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 14 سبتمبر كتكوت ساسو بيور عمر يوم مابين 16.5 جنيه إلي 17.5 جنيه.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 14 سبتمبر كتكوت بلدي حر عمر يوم ما بين 9.5 جنيه إلي 10.25 جنيه.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 14 سبتمبر كتكوت هجين عمر يوم ما بين 12 إلى 13 جنيها.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 14 سبتمبر كتكوت جيل ثاني عمر يوم ما بين 13 إلى 14 جنيها.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 14 سبتمبر كتكوت روزي بيور عمر يوم ما بين 14 إلى 15 جنيها.

أسعار كتكوت البط اليوم الخميس

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 14 سبتمبر كتكوت بط بكيني فرنساوي عمر يوم ما بين24.50 جنيه 25.00 جنيه

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 14 سبتمبر كتكوت بط تسمين فرنساوي عمر يوم ما بين 28.50 جنيه 29.25 جنيه.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 14 سبتمبر كتكوت بط مسكوفي عمر يوم ما بين 38.00 جنيه 38.50 جنيه.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 14 سبتمبر كتكوت بط مولارد عمر يوم ما بين 34.00 جنيه 34.50 جنيه.

أسعار الكتكوت الرومي اليوم الخميس

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 14 سبتمبر كتكوت رومي أبيض عمر يوم 65.00 جنيها.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 14 سبتمبر كتكوت رومي أبيض 1200 جرام 125.00 إلى 130.00 جنيه.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 14 سبتمبر كتكوت رومي أسمر برونزي 20.00 جنيه.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 14 سبتمبر كتكوت رومي برونزي 300 جرام 45.00 جنيها.