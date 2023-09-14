الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

استمرار ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الخميس 14 سبتمبر في بورصة الدواجن

دواجن
دواجن

سجلت أسعار الدواجن ارتفاعا جديدا اليوم الخميس 14 سبتمبر في بورصة الدواجن.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

ونستعرض في السطور التالية أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن والتي جاءت كالتالي:

ارتفاع سعر كيلو الفراخ البيضاء جنيهان اليوم الخميس 14 سبتمبر في بورصة الدواجن سعر 65 جنيها، وتباع في المحلات التجارية للمواطن بـ 72 جنيها .

ارتفع سعر كيلو الفراخ الساسو 4 جنيهات اليوم الخميس 14 سبتمبر في بورصة الدواجن لتسجل 95 جنيها، وتباع في المحلات التجارية للمواطن بـ 102 جنيه.

سجلت أسعار لحم الفراخ البلدي اليوم  الخميس 14 سبتمبر في بورصة الدواجن 112 جنيها، وتصل للمستهلك بـ 120 جنيها في الأسواق.

ارتفاع في أسعار لحم الفراخ أمهات  اليوم الخميس 14 سبتمبر في بورصة الدواجن سعر 63 جنيها، وتصل للمستهلك بـ65 جنيها في الأسواق.

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أسعار الدواجن اليوم الخميس 14 سبتمبر 2023 

 سجل سعر كيلو لحم السمان اليوم الخميس 14 سبتمبر في بورصة الدواجن 60 جنيها للكيلو.

 سجل سعر كيلو لحم نعام القائم  اليوم الخميس 14 سبتمبر في بورصة الدواجن 120 جنيها للكيلو.

 سجل سعر كيلو لحم بط (بلدي) اليوم الخميس 14 سبتمبر في بورصة الدواجن 100 جنيه للكيلو.

 سجل سعر كيلو لحم نعام (مشفي) اليوم  الخميس 14 سبتمبر في بورصة الدواجن 350 جنيها للكيلو.

 سجل سعر كيلو لحم فخذ نعام  اليوم الخميس 14 سبتمبر في بورصة الدواجن 250 جنيها للكيلو.

 سجل سعر كيلو رومى أبيض لحم بداره ( 14ك : 22ك ) اليوم الخميس 14 سبتمبر في بورصة الدواجن 95 جنيها للكيلو.

اسعار البط اليوم  الأربعاء 13 سبتمبر في بورصة الدواجن

سجل سعر كيلو رومى برونزى لحم بداره (4ك : 6ك) اليوم الخميس 14 سبتمبر في بورصة الدواجن 85 جنيها للكيلو.

 سجل سعر كيلو لحم بياض بني (بطاريات) اليوم الخميس 14 سبتمبر في بورصة الدواجن 67 جنيها للكيلو.

 سجل سعر كيلو لحم بياض بني ( أرضي ) اليوم الخميس 14 سبتمبر في بورصة الدواجن 70 جنيها للكيلو.

 سجل سعر كيلو لحم بياض أبيض (بطاريات) اليوم الخميس 14 سبتمبر في بورصة الدواجن 50 جنيها للكيلو. 

 سجل سعر كيلو لحم بياض أبيض (أرضي) اليوم الخميس 14 سبتمبر في بورصة الدواجن 53 جنيها للكيلو.

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