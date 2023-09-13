الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

بورصة الدواجن| أسعار الفراخ والبط والنعام اليوم الأربعاء 13 سبتمبر 2023

دواجن
دواجن

يهتم الكثير من المواطنين على مدار اليوم بمعرفة أسعار الدواجن، كونها من أهم السلع الغذائية التي لا غنى عنها، فيما شهدت أسعار الفراخ استقرارًا في الأسعار خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الفراخ البيضاء في بورصة السلع للمستهلك والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

بلغت أسعار لحم الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 13 سبتمبر في بورصة الدواجن سعر 63 جنيه، وتصل للمستهلك بـ 70 جنيها في الأسواق.

سجلت أسعار حم الفراخ الساسو اليوم  الأربعاء  13 سبتمبر في بورصة الدواجن سعر 91 جنيه، وتصل للمستهلك بـ 98 جنيها في الأسواق.

 سجلت أسعار لحم الفراخ البلدي اليوم  الأربعاء 13 سبتمبر في بورصة الدواجن سعر 112 جنيه، وتصل للمستهلك بـ 120جنيها في الأسواق.

سجلت أسعار لحم الفراخ أمهات اليوم الأربعاء 13 سبتمبر في بورصة الدواجن سعر60 جنيه، وتصل للمستهلك بـ 65 جنيها في الأسواق.

أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم فى مصر الأربعاء 13-9-2023

التعاملات الصباحية| أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 12-9-2023

أسعار الدواجن اليوم  الأربعاء 13 سبتمبر 2023 

 بلغت أسعار لحم السمان اليوم  الأربعاء 13 سبتمبر في بورصة الدواجن 60 جنيها للكيلو.

 بلغت أسعار لحم نعام القائم  اليوم  الأربعاء 13 سبتمبر في بورصة الدواجن 120 جنيها للكيلو.

 بلغت أسعار لحم بط (بلدي)  اليوم  الأربعاء 13 سبتمبر في بورصة الدواجن 100 جنيه للكيلو.

 بلغت أسعار لحم نعام (مشفي)  اليوم  الأربعاء 13 سبتمبر في بورصة الدواجن 350 جنيها للكيلو.

 بلغت أسعار لحم فخد نعام  اليوم  الأربعاء 13 سبتمبر في بورصة الدواجن 250 جنيها للكيلو.

 بلغت أسعار رومى أبيض لحم بداره ( 14ك : 22ك ) اليوم  الأربعاء 13 سبتمبر في بورصة الدواجن 95 جنيها للكيلو.

اسعار البط اليوم  الأربعاء 13 سبتمبر في بورصة الدواجن

 بلغت أسعار رومى برونزى لحم بداره (4ك : 6ك) اليوم  الأربعاء 13 سبتمبر في بورصة الدواجن 85 جنيها للكيلو.

 بلغت أسعار لحم بياض بني (بطاريات) اليوم  الأربعاء 13 سبتمبر في بورصة الدواجن 67 جنيها للكيلو.

 بلغت أسعار لحم بياض بني ( أرضي ) اليوم  الأربعاء 13سبتمبر في بورصة الدواجن 70 جنيها للكيلو.

 بلغت أسعار لحم بياض أبيض (بطاريات) اليوم  الأربعاء 13 سبتمبر في بورصة الدواجن 50 جنيها للكيلو. 

 بلغت أسعار لحم بياض أبيض ( أرضي ) اليوم  الأربعاء 13 سبتمبر في بورصة الدواجن 53 جنيها للكيلو.

أسعار النعام اليوم  الأربعاء 13 سبتمبر في بورصة الدواجن

 بلغت أسعار لحم بط (مولار) اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر في بورصة الدواجن 60 جنيها للكيلو.

 بلغت أسعار لحم بط (فرنساوي) اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر في بورصة الدواجن 55 جنيها للكيلو.

 بلغت أسعار لحم بط (مسكوفي) اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر في بورصة الدواجن 90 جنيها للكيلو.

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