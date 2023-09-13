أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم فى مصر الأربعاء 13-9-2023

أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم في مصر الأربعاء 13-9-2023، من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية من قبل ربات البيوت الراغبات في وضع ميزانية شراء شهرية لمتطلبات المنزل، تكفي أفراد الأسرة طوال أيام الشهر في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق المصرية.



أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم في مصر الأربعاء 13-9-2023

يعرض “الدستور” للقراء أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم في مصر الأربعاء 13-9-2023، والتي تشهد استقرارا ملحوظا في الأسعار في ظل توافر الأعلاف الداجنة للمزارع وصغار المربيين، وإليكم الأسعار بالتفصيل في محلات بيع الطيور للمستهلكين:-

سجل كيلو الفراخ البيضاء في المزارع للتجار نحو 55 جنيها، وفي محلات بيع الطيور للمستهلكين نحو 65 جنيها بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

سجل كيلو الفراخ الساسو في المزارع للتجار نحو 92 جنيها، وفي محلات بيع الطيور للمستهلكين نحو 100 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

سجل كيلو الفراخ البلدي في المزارع للتجار نحو 114 جنيها، وفي محلات بيع الطيور للمستهلكين نحو 120 جنيها بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

سجل كيلو الفراخ الأمهات في المزارع للتجار نحو 55 جنيها، وفي محلات بيع الطيور للمستهلكين نحو 60 جنيها بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.



أسعار أجزاء الدواجن في المحلات التجارية للمستهلكين

سجل سعر كيلو الاوراك نحو 75 جنيها.

سجل سعر كيلو الدبابيس نحو 90 جنيها.

سجل سعر كيلو الصدور نحو 155 جنيها.

سجل سعر كيلو البانية نحو 140 جنيها.

سجل سعر كيلو الصدور بالعظم نحو 75 جنيها.

سجل سعر كيلو الكبد والقوانص نحو 80 جنيها.

سجل سعر كيلو الهياكل نحو 20 جنيها.

سجل سعر كيلو الشيش طاووق نحو 85 جنيها.

سجل سعر كيلو الحمام الكداب نحو 90 جنيها.



أسعار الكتاكيت في الأسواق المصرية للمستهلكين



تتراوح أسعار الكتكوت الأبيض عمر يوم من 20 إلى 23 جنيها.

تتراوح أسعار الكتكوت الساسو عمر يوم من 14 إلى 15 جنيها.

تتراوح أسعار الكتكوت البلدي عمر يوم من 8.75 إلى 9.75 جنيها.

تتراوح أسعار الكتكوت الهجين عمر يوم من 11 إلى 12 جنيها.

تتراوح أسعار الكتكوت روزي بيور عمر يوم من 12.5 إلى 13.5 جنيه.

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