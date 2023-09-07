الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملات مكبرة على الأسواق والمحال في أسيوط لضبط الأسعار

حملات تموينية
حملات تموينية

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن مراكز ومدن وأحياء المحافظة تشهد حملات تشنها الوحدات المحلية، بالاشتراك مع مديرية التموين والتجارة الداخلية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك.

يأتي ذلك تحت إشراف المحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام المساعد للمحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين حفاظا على حقوقهم وضبط الأسعار وتوفير السلع اللازمة والتأكد من مدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وكذا في إطار توجيهات القيادة السياسية التي تترجمها الحكومة، لجهود متواصلة على مدار الساعة خاصة فيما يتعلق بالقطاعات الخدمية التي تتماس مع احتياجات المواطن اليومية.

ضبط الأسعار ومنع استغلال المواطنين

وفي ضوء تكليفات محافظ أسيوط بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق ومنافذ ومعارض بيع السلع لمراقبة الأسعار، وعدم استغلال المواطنين والتعرف على أسعار السلع والمنتجات الغذائية وجودتها ومدى توافرها بكميات تلبي احتياجات المواطنين، وذلك ضمن خطة المحافظة في هذا المجال.

ونظمت الوحدة المحلية بمركز ومدينة أبنوب حملة تموينية بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديريتي الصحة والطب البيطري ومسؤولي التراخيص بالوحدة المحلية وكافة الجهات المعنية تحت إشراف المحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام المساعد للمحافظة وبمشاركة خالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب واللجنة المشكلة من المحافظة حيث قامت الحملة بالمرور على عدد من المحال التجارية ومنافذ البيع وذلك ضمن جهود ضبط الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مناسبة وتوصيل الدعم لمستحقيه وأسفرت الحملة عن تحرير عدة محاضر لمخالفات تموينية وبيئة وصحية متنوعة لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

ومن جانبه أشار السكرتير العام المساعد إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية وتحرير المحاضر ومتابعة ما ستسفر عنه من عقوبة وغرامات وذلك لردع المخالفين وعدم تكرار مثل تلك الأفعال التي تؤثر على صحة وسلامة المواطنين مؤكدًا على تكليفات محافظ أسيوط بمواجهة تلك المخالفات وتطبيق كافة الإجراءات القانونية لفرض الانضباط ومنع استغلال المواطنين.

يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن في وقت سابق عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
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اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مديرية التموين والتجارة الداخلية مباحث التموين جهاز حماية المستهلك المحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام المساعد إحكام الرقابة علي الأسواق

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