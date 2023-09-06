محافظ أسيوط: توزيع 1000 شنطة مدرسية ضمن مشروع "ابنتي الغالية"

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، توزيع 1000 شنطة مدرسية لبعض الأطفال والتلاميذ للأسر الأولى بالرعاية ضمن مشروع "ابنتي الغالية" الذي تنفذه هيئة "كوبتك أورفانز" بالتعاون مع بعض الجمعيات الأهلية بقرى ومراكز المحافظة للمساعدة في مواجهة أعباء المعيشة ومتطلبات الحياة الضرورية في تزامناً مع قرب بدء العام الدراسي الجديد 2023/2024م.

جاء ذلك بحضور مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وعلي سيد وكيل وزارة العمل بأسيوط، ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظ للشئون الاجتماعية والجمعيات الأهلية، وإيهاب عبد الحميد مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، والقس عاموس بسطا سكرتير مطران أسيوط للأقباط الأرثوذكس، وعايدة عبده مدير منطقة أسيوط لهيئة "كوبتك أورفانز" وبعض الفتيات والتلاميذ والأسر الأكثر احتياجاً.

اللواء عصام سعد: تذليل العقبات أمام تنفيذ المبادرات المختلفة لتمكينهم اقتصادياً واجتماعياً

بدأ اللقاء بالسلام الجمهوري ثم كلمة ترحيب بالحضور وفقرات فنية للأطفال وأغاني وطنية تلاها كلمة المحافظ الذي أكد خلالها على اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالأسر الأولى بالرعاية وتوجيهاته المستمرة بتقديم أوجه الدعم وتذليل العقبات أمام تنفيذ المبادرات والفعاليات والأنشطة المختلفة لتمكينهم اقتصادياً واجتماعياً ورفع العبء عن كاهلهم بكافة الطرق الممكنة.

وأوضح محافظ أسيوط ، إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الجهات والمؤسسات والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني والوقوف جنباً إلى جنب مع مؤسسات الدولة في دعم مسيرة التنمية وزيادة أنشطة المشاركة المجتمعية مشيداً بمؤسسات المجتمع المدني الذي تعمل على أرض الواقع وتقدم الدعم المادي والمعنوي للأسر الأكثر احتياجاً ما يساهم في استكمال الدراسة لأطفالهم ما يحقق التقدم في المجال الدراسي والشخصي والاجتماعي.

وفي نهاية اللقاء وزع المحافظ، بعض الحقائب والأدوات المدرسية على طلاب وطالبات بعض المدارس من الأسر الأكثر احتياجاً الذي تم اختيارهم بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لإجراء الأبحاث الميدانية والمراجعات اللازمة للاختيار وفق شروط ومعايير تم وضعها مسبقاً ضمن أنشطة مشروع "ابنتي الغالية" كما حرص المحافظ على التقاط الصور الجماعية والتذكارية مع التلاميذ والطلاب المشاركين.

جانب من الاحتفالية

جانب من الاحتفالية

جانب من الاحتفالية

جانب من الاحتفالية

جانب من الاحتفالية

جانب من الاحتفالية