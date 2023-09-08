الجمعة 08 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"من خير مزارعنا لأهالينا".. الإصلاح الزراعى بالبحيرة ينفذ مبادرة لضبط الأسعار

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

تابع المهندس إيهاب فؤاد، رئيس الإدارة المركزية للتعاون والتنمية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى، المشروعات التعاونية والتي تهدف إلي تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية من خلال مبادرة "من خير مزارعنا لأهالينا" التي تبناها السيد القصير، وزير الزراعة، للقضاء علي الوسطاء وخفض الأسعار، ورافقه في الجولة المهندس محمد بسيوني، مدير عام الإدارة العامة للتعاون بالهيئة، وفريق من إدارة التصنيع بالهيئة المهندس كامل غانم، مدير عام الإصلاح الزراعي بالبحيرة، والمهندس محمد سعد، مدير التعاون، والمهندسة جيهان شلبي، مدير التصنيع.

إنتاج 17 مليون بيضة سنويًا بمحطة الزهراء
 

 شملت الجولة المرور على محطة الزهراء لإنتاج البيض، والتي تنتج "17 مليون بيضة سنويًا" ومصنع العلف بمنطقة جبارس مركز إيتاي البارود وكذلك مشروع الأبقار العشار بمنطقة الخزان، وحضانة محطة الصفا لتحضين الكتاكيت بجمعية منشأة الأوقاف منطقة كفرالدوار. 

 هدف هذه المشروعات هو خفض الأسعار وتقديم سلعة مميزة

أكد المهندس كامل غانم أن هدف هذه المشروعات هو خفض الأسعار وتقديم سلعة مميزة، وبسعر مخفض من خلال مشروعاتنا ومنافذنا ومنها طبق بيض المائدة وكذلك عمل مشروع صغير لأهالينا الفلاحين، من خلال منحهم عجلات عشار وفراخ وبط بعد فترة التحضين، وأخذ الجرعات والأمصال اللازمة وبأسعار مناسبة، فضلًا عن وجود أكثر من 15 منحلًا لإنتاج عسل النحل بجمعيات الإصلاح الزراعي بالبحيرة، وصيدلية بيطرية.

جدير بالذكر أن الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، تولي اهتمامًا كبيرًا، بهذه المشروعات، وتقوم بتنظيم زيارات لمتابعتها، ومنها زيارة محطة الزهراء لإنتاج البيض بجبارس.

 وأكدت  دعمها الكامل لمثل هذه المشروعات، التي تسهم في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

الاصلاح الزراعي مزرعة بيض مصنع اعلاف ايتاى محافظة البحيرة نهال بلبع

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