الخميس 07 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الموافقة على 146 طلب تقنين لواضعي اليد في 7 مراكز بالبحيرة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقد اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام لمحافظة البحيرة، اجتماعًا؛ لمراجعة أعمال اللجنة المشكلة بالقرار رقم 23 لسنة 2018؛ لفحص ومعاينة وتسعير والبت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة طبقًا للقانون رقم 144 لتقنين أوضاع اليد بنطاق المحافظة.

جاء ذلك بحضور رؤساء الوحدات المحلية المعنية وإدارة أملاك الدولة بالمحافظة، ومديري إدارات الأملاك بالوحدات المحلية والجهات التنفيذية، ضمن جهود محافظة البحيرة لتقنين الأراضي المملوكة للدولة بمدن ومراكز المحافظة وسحب واسترداد الأراضي من غير الجادين، وذلك تأكيدًا لهيبة الدولة والحفاظ على حق الشعب من مساحات الأراضي سواء كانت مباني أو أراضى زراعية. 

الموافقة على 146 طلب تقنين

وأكد اللواء محمد شوقي بدر، أنه تم خلال الاجتماع استعراض مؤشرات الأداء، والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب التنفيذ، هذا وتم خلال الاجتماع الموافقة على 146 طلب تقنين لواضعي اليد بنطاق 7 مراكز بالبحيرة "حوش عيسى وشبراخيت ووادي النطرون والمحمودية والدلنجات وأبو حمص ورشيد".

وجارٍ البت في باقي الطلبات تباعًا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفقًا للقانون واللوائح المنظمة، كما تم رفض حالة واحدة بحوش عيسى وإرجاء 109 طلبات بنطاق مركز ومدينة إدكو لمزيد من الدراسة والمراجعة والتدقيق.

تذليل المعوقات 

وخلال الاجتماع، شدد اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام على أهمية تكثيف وتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي الدولة، والعمل على توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للإنتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مع حث وتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء وإستكمال باقي إجراءات التقنين.

كما وجّه السكرتير العام، بتكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسؤولي التقنين بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للانتهاء من كل عقود المواطنين الجادين، واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة الممتنعين عن استكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة.

ملاك الدولة محافظة البحيرة تقنين املاك الدولة محمد شوقى بدر نهال بلبع

مواد متعلقة

إزالة 13 تعد على أراض زراعة وأملاك دولة بالبحيرة

نائب محافظ البحيرة تلتقي وفدا من أعضاء مبادرة "ابدأ"

إنجازات كبيرة ومشروعات خدمية وتنموية تحققها "حياة كريمة" بالبحيرة

تعرف على معايير القبول للالتحاق بمدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بالبحيرة

ضبط مصنع جبنه و4 مخابز سياحية بدون ترخيص بالبحيرة

7 مصابين في حادث انقلاب دراجة نارية بكفر الدوار بالبحيرة

جنايات دمنهور تصدر حكما بالإعدام لمزارع قتل جاره في البحيرة

ضبط 3 أطنان مكرونة وأعلاف داخل مصنعين بدون ترخيص بالبحيرة

الأكثر قراءة

عاجل.. ذا أثلتيك: محمد صلاح لن ينضم لاتحاد جدة هذا الموسم

خالد يوسف: نعاني من "الإتاوات" خلال التصوير .. وضياء رشوان يرد عليه

جريمة بشعة فى الشرقية.. سيدة تستدرج صغيرًا وتضعه داخل جوال وتلقيه بالترعة

زواج حسن شاكوش وطليقته بدأ بترند رومانسى وانتهى بسب ثم الصلح

بأسلوب المغافلة.. حبس نشال هواتف المواطنين فى الموسكى

بدون ترخيص.. معاينة النيابة الإدارية لعقار مصر القديمة المحترق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

فلسطين.. السد.. والعرب

الحسين عبدالرازق

الناس اللى ركبوا الترند!

خالد عكاشة

صراع القيادة والنفوذ فى الشمال السورى

محمد العسيري

الحيارى والمتعبون فى حضرة الشيخ ياسين

خالد حريب

انتخابات رئاسية واحتفالات الانتصار على الإرهاب

وائل لطفي

الجذور السامة للمشكلة السكانية

أسامة مهران

ولاية جديدة.. المحقق والمأمول

ماجد أبادير

طموحنا يحمل الكثير

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«أعلى نقاط التفاهم».. إسرائيل على وشك التوصل لاتفاق تطبيع مع السعودية

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا طعن 3 مستوطنين فى القدس

الخارجية الفلسطينية تطالب بضرورة الاعتراف الفورى بالدولة وإنهاء الاحتلال