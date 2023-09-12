الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

التعاملات الصباحية| أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 12-9-2023

دواجن
دواجن

ارتفعت أسعار الدواجن اليوم عدة جنيهات حيث سجلت أمس 61 جنيها للكيلو واليوم تسجل 63 جنيها للكيلو، والدواجن تعتمد علي العرض والطلب، وقد شهدت أسعار الدواجن علي مدار الأيام السابقة حالة من الاستقرار .

ونستعرض في السطور التالية أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر في بورصة الدواجن.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر في بورصة الدواجن

سجلت أسعار لحم الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر في بورصة الدواجن سعر 63 جنيه، وتصل للمستهلك بـ 70 جنيها في الأسواق.

أسعار الفراخ الساسو اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر في بورصة الدواجن

سجلت أسعار حم الفراخ الساسو اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر في بورصة الدواجن سعر91 جنيه، وتصل للمستهلك بـ 98 جنيها في الأسواق.

أسعار الفراخ البلدي اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر في بورصة الدواجن

 سجلت أسعار لحم الفراخ البلدي اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر في بورصة الدواجن سعر 112 جنيه، وتصل للمستهلك بـ 120جنيها في الأسواق.

أسعار الفراخ أمهات اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر في بورصة الدواجن

سجلت أسعار لحم الفراخ أمهات اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر في بورصة الدواجن سعر60 جنيه، وتصل للمستهلك بـ 65 جنيها في الأسواق.

أسعار الفراخ فى مصر اليوم الثلاثاء 12-9-2023

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أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 

 بلغت أسعار لحم السمان اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر في بورصة الدواجن 60 جنيها للكيلو.

 بلغت أسعار لحم نعام القائم  اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر في بورصة الدواجن 120 جنيها للكيلو.

 بلغت أسعار لحم بط (بلدي)  اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر في بورصة الدواجن 100 جنيه للكيلو.

 بلغت أسعار لحم نعام (مشفي)  اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر في بورصة الدواجن 350 جنيها للكيلو.

 بلغت أسعار لحم فخد نعام  اليوم الثلاثاء 12سبتمبر في بورصة الدواجن 250 جنيها للكيلو.

 بلغت أسعار رومى أبيض لحم بداره ( 14ك : 22ك ) اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر في بورصة الدواجن 95 جنيها للكيلو.

اسعار البط اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر في بورصة الدواجن

 بلغت أسعار رومى برونزى لحم بداره (4ك : 6ك) اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر في بورصة الدواجن 85 جنيها للكيلو.

 بلغت أسعار لحم بياض بني (بطاريات) اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر في بورصة الدواجن 67 جنيها للكيلو.

 بلغت أسعار لحم بياض بني ( أرضي ) اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر في بورصة الدواجن 70 جنيها للكيلو.

 بلغت أسعار لحم بياض أبيض (بطاريات) اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر في بورصة الدواجن 50 جنيها للكيلو. 

 بلغت أسعار لحم بياض أبيض ( أرضي ) اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر في بورصة الدواجن 53 جنيها للكيلو.

أسعار النعام اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر في بورصة الدواجن

 بلغت أسعار لحم بط (مولار) اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر في بورصة الدواجن 60 جنيها للكيلو.

 بلغت أسعار لحم بط (فرنساوي) اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر في بورصة الدواجن 55 جنيها للكيلو.

 بلغت أسعار لحم بط (مسكوفي) اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر في بورصة الدواجن 90 جنيها للكيلو.

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