أسعار طبق البيض اليوم الأحد 10 سبتمبر في بورصة الدواجن

الأحد 10/سبتمبر/2023 - 01:52 م 9/10/2023 1:52:52 PM

شهدت أسعار البيض حالة من الاستقرار في بداية التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن.

ونستعرض في السطور التالية أسعار طبق البيض خلال التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن والتي جاءت كالتالي:

أسعار طبق البيض اليوم الأحد 10 سبتمبر

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الأحد 10 سبتمبر في شركة أسيوط للاستثمار ( الأبيض ) 119.5 جنيها للطبق.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الأحد 10 سبتمبر في شركة أكتوبر ( البني )121 جنيها للطبق.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الأحد 10 سبتمبر في شركة أكتوبر ( الأبيض ) 119 جنيها للطبق.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الأحد 10 سبتمبر في شركة الصالحية ( البني) 120 جنيها للطبق.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الأحد 10 سبتمبر في شركة البنا جروب ( البني) 120.75 للطبق.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الأحد 10 سبتمبر في شركة البنا جروب ( الأبيض) 118.75 جنيها للطبق.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الأحد 10 سبتمبر في شركة الزراعي الرئيسية ( البني ) 121 جنيها للطبق.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الأحد 10 سبتمبر في شركة الزراعي الرئيسية ( الأبيض ) 119 جنيها للطبق.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الأحد 10 سبتمبر في شركة شوشة المنيا ( الأبيض ) 119 جنيها للطبق.

أسعار طبق البيض الأحمر اليوم الأحد

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الأحد 10 سبتمبر في شركة شوشة المنيا ( البني )121 جنيها للطبق.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الأحد 10 سبتمبر في شركة رشاد حمزه ( البني ) 120.75 جنيها للطبق.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الأحد 10 سبتمبر في شركة رشاد حمزه ( الأبيض ) 118.75 جنيها للطبق.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الأحد 10 سبتمبر في شركة كمشيش ( البني ) 122جنيها للطبق.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الأحد 10 سبتمبر في شركة الصحراوي وبسيون ( البني ) 120 جنيها للطبق.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الأحد 10 سبتمبر في شركة الصحراوي وبسيون ( الأبيض ) 118 جنيها للطبق.

أحمد الجوهري ( البني ) سجلت أسعار طبق البيض اليوم الأحد 10 سبتمبر في شركة 126 جنيها للطبق.