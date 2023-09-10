أسعار طبق البيض اليوم الأحد 10 سبتمبر في بورصة الدواجن
شهدت أسعار البيض حالة من الاستقرار في بداية التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن.
ونستعرض في السطور التالية أسعار طبق البيض خلال التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن والتي جاءت كالتالي:
أسعار طبق البيض اليوم الأحد 10 سبتمبر
سجلت أسعار طبق البيض اليوم الأحد 10 سبتمبر في شركة أسيوط للاستثمار ( الأبيض ) 119.5 جنيها للطبق.
سجلت أسعار طبق البيض اليوم الأحد 10 سبتمبر في شركة أكتوبر ( البني )121 جنيها للطبق.
سجلت أسعار طبق البيض اليوم الأحد 10 سبتمبر في شركة أكتوبر ( الأبيض ) 119 جنيها للطبق.
سجلت أسعار طبق البيض اليوم الأحد 10 سبتمبر في شركة الصالحية ( البني) 120 جنيها للطبق.
سجلت أسعار طبق البيض اليوم الأحد 10 سبتمبر في شركة البنا جروب ( البني) 120.75 للطبق.
سجلت أسعار طبق البيض اليوم الأحد 10 سبتمبر في شركة البنا جروب ( الأبيض) 118.75 جنيها للطبق.
سجلت أسعار طبق البيض اليوم الأحد 10 سبتمبر في شركة الزراعي الرئيسية ( البني ) 121 جنيها للطبق.
سجلت أسعار طبق البيض اليوم الأحد 10 سبتمبر في شركة الزراعي الرئيسية ( الأبيض ) 119 جنيها للطبق.
سجلت أسعار طبق البيض اليوم الأحد 10 سبتمبر في شركة شوشة المنيا ( الأبيض ) 119 جنيها للطبق.
أسعار طبق البيض الأحمر اليوم الأحد
سجلت أسعار طبق البيض اليوم الأحد 10 سبتمبر في شركة شوشة المنيا ( البني )121 جنيها للطبق.
سجلت أسعار طبق البيض اليوم الأحد 10 سبتمبر في شركة رشاد حمزه ( البني ) 120.75 جنيها للطبق.
سجلت أسعار طبق البيض اليوم الأحد 10 سبتمبر في شركة رشاد حمزه ( الأبيض ) 118.75 جنيها للطبق.
سجلت أسعار طبق البيض اليوم الأحد 10 سبتمبر في شركة كمشيش ( البني ) 122جنيها للطبق.
سجلت أسعار طبق البيض اليوم الأحد 10 سبتمبر في شركة الصحراوي وبسيون ( البني ) 120 جنيها للطبق.
سجلت أسعار طبق البيض اليوم الأحد 10 سبتمبر في شركة الصحراوي وبسيون ( الأبيض ) 118 جنيها للطبق.
أحمد الجوهري ( البني ) سجلت أسعار طبق البيض اليوم الأحد 10 سبتمبر في شركة 126 جنيها للطبق.