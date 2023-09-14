ارتفاع سعر الفراخ.. أسعار الدواجن اليوم فى مصر الخميس 14-9-2023

واصلت أسعار الدواجن ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث سجلت الفراخ البيضاء 64 جنيها، في بورصة الدواجن الرئيسية، بينما استقرت أسعار البيض بكافة أنواعه.

وتعرض “الدستور” في التقرير التالي أسعار الدواجن اليوم في مصر الخميس 14-9-2023.

سعر الفراخ اليوم

الدواجن البيضاء: سجل سعر الكيلو في بورصة الدواجن الرئيسية 64 جنيهًا، ووصل إلى المستهلك في الأسواق الشعبية بسعر 68 جنيهًا.

الدواجن الساسو: سجل سعر الكيلو في المزرعة 90 جنيهًا، ووصل إلى المستهلك في الأسواق الشعبية بسعر 98 جنيهًا.

الفراخ البلدي: سجل سعر الكيلو في المزرعة 112 جنيهًا، ووصل إلى المستهلك في الأسواق الشعبية بسعر 120 جنيهًا.

أمهات الدواجن البيضاء: سجل سعر الكيلو في المزرعة 60 جنيهًا، ووصل إلى المستهلك في الأسواق الشعبية بسعر 65 جنيهًا.

يشار إلى أن أسعار الدواجن تختلف من مكان لآخر حسب المنطقة ودرجة المنافسة بين التجار.

أسعار الكتاكيت

الكتكوت الأبيض عمر يوم: 20 جنيهًا.

الكتكوت الساسو عمر يوم: 25 جنيهًا.

الكتكوت البلدي عمر يوم: 14.75 جنيهًا.

الكتكوت البلدي الحر: 10 جنيهات.

الكتكوت البلدي المشعر: 10.25 جنيه.

الكتكوت البلدي الهجين : 10.75 جنيه.

الكتكوت الروذي التسمين : 17.50 جنيه.

الكتكوت الروذي: 15.50 جنيه.

الكتكوت الجميزة : 15.50 جنيه.

الكتكوت البيور الساسو: 17.50 جنيه.

الكتكوت الأبيض تسمين: 22 جنيها.

البط المسكوفي: 38 جنيها.

البط البغالي - المولا: 34 جنيها.

البط البيور: 28.50 جنيه.

البط الفرنساوي البكيني: 24.50 جنيه.

البط المسكوفي وزن 200 جرام: 49 جنيها.

البط البغالي - المولار وزن 200 جرام : 45 جنيها.

البط البيور وزن 200 جرام : 40 جنيها.

البط الفرنساوي البكيني وزن 200 جرام : 36 جنيها.

رومى ابيض اعمار وزن 300 جرام : 155 جنيها.

سعر كرتونة البيض

كرتونة البيض الأبيض: سجل سعر 120 جنيهًا.

كرتونة البيض الأحمر: سجل سعر 123 جنيهًا.

كرتونة البيض البلدي: سجل سعر 130 جنيهًا.