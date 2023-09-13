أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأربعاء 13 سبتمبر في بورصة الدواجن لجميع الشركات

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الأعلاف على مدار اليوم، وقد شهدت أسعار خامات الأعلاف تراجعًا بشكل تدريجي علي مدار الأسبوع الماضي، فقد شهد الأسعار اليوم في بورصة السلع استقرارًا حيث سجلت نفس أسعار أمس.

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأربعاء

وتقد الدستور إلي متابعيها أسعار الأعلاف على مدار اليوم في بورصة السلع والتي جاءت كالتالي:

أسعار الذرة الصفراء اليوم

استقرت أسعار طن الذرة الصفراء (برازيلي أو أرجنتيني) اليوم الأربعاء 13 سبتمبر في بورصة السلع وسجلت 11200 جنيه للطن صب أرضه.

استقرت أسعار الذرة الصفراء (أوكراني، صربي، بلغاري، روماني) اليوم الأربعاء 13 سبتمبر في بورصة السلع والتي سجلت 10200 جنيه للطن صب أرضه.

أسعار فول الصويا اليوم الأربعاء 13 سبتمبر

بلغت أسعار فول الصويا 44% اليوم الأربعاء 13 سبتمبر في بورصة السلع 23000 جنيه للطن صب أرضه.

بلغت أسعار صويا 46% (محلي) اليوم الأربعاء 13 سبتمبر في بورصة السلع 23500 جنيه للطن صب أرضه.

بلغت أسعار صويا 46% (مستوردة) اليوم الأربعاء 13 سبتمبر في بورصة السلع 23500 جنيه للطن صب أرضه.

بلغت أسعار ردة (نخالة) اليوم الأربعاء 13 سبتمبر في بورصة السلع 7850 جنيها للطن صب أرضه.

بلغت أسعار زيت صويا منزوع اليوم الأربعاء 13 سبتمبر في بورصة السلع 42500 جنيه للطن صب أرضه.

بلغت أسعار زيت صويا مكرر اليوم الأربعاء 13 سبتمبر في بورصة السلع 43500 جنيه للطن صب أرضه.

بلغت أسعار بذرة فول الصويا اليوم الأربعاء 13 سبتمبر في بورصة السلع 22000 جنيه للطن صب أرضه.

بلغت أسعاركسب عباد 36% اليوم الأربعاء 13 سبتمبر في بورصة السلع 15500 جنيه للطن صب أرضه.

بلغت أسعار دي دي جي إس 27% اليوم الأربعاء 13 سبتمبر في بورصة السلع 18500 جنيه للطن صب أرضه.

بلغت أسعار جيلوتين مستورد 60% اليوم الأربعاء 13 سبتمبر في بورصة السلع 47500 جنيه للطن صب أرضه.

بلغت أسعار قشر فول الصويا اليوم الأربعاء 13 سبتمبر في بورصة السلع 7500 جنيه للطن صب أرضه.