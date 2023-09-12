أسعار الأعلاف اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر في بورصة السلع

تراجعت أسعار الأعلاف بشكل يومي 100 جنيه في الطن.

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الثلاثاء

وتقدم “الدستور” في السطور التالية أسعار أعلاف الدواجن، اليوم، في مستهل التعاملات الصباحية.

أسعار الذرة الصفراء اليوم

تراجعت أسعار طن الذرة الصفراء برازيلي وأرجنتيني 100 جنيها في الطن اليوم في بورصة السلع وسجلت 11200 جنيه للطن صب أرضه.

وتراجعت أسعار الذرة الصفراء (أوكراني، صربي، بلغاري، روماني) 100 جنيها في الطن اليوم في بورصة السلع والتي سجلت 10200 جنيه للطن صب أرضه.

أسعار فول الصويا اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر

بلغت أسعار فول الصويا 44% اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر في بورصة السلع 23000 جنيه للطن صب أرضه.

بلغت أسعار صويا 46% (محلي) اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر في بورصة السلع 23500 جنيه للطن صب أرضه.

بلغت أسعار صويا 46% (مستوردة) اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر في بورصة السلع 23500 جنيه للطن صب أرضه.

بلغت أسعار ردة (نخالة) اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر في بورصة السلع 7850 جنيها للطن صب أرضه.

بلغت أسعار زيت صويا منزوع اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر في بورصة السلع 42500 جنيه للطن صب أرضه.

بلغت أسعار زيت صويا مكرر اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر في بورصة السلع 43500 جنيه للطن صب أرضه.

بلغت أسعار بذرة فول الصويا اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر في بورصة السلع 22000 جنيه للطن صب أرضه.

بلغت أسعاركسب عباد 36% اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر في بورصة السلع 15500 جنيه للطن صب أرضه.

بلغت أسعار دي دي جي إس 27% اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر في بورصة السلع 18500 جنيه للطن صب أرضه.

بلغت أسعار جيلوتين مستورد 60% اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر في بورصة السلع 47500 جنيه للطن صب أرضه.

بلغت أسعار قشر فول الصويا اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر في بورصة السلع 7500 جنيه للطن صب أرضه.