قائمة أسعار العلف بادي تسمين 23% اليوم الأثنين في بورصة السلع

شهدت أسعار البادي حالة من الاستقرار في الأسعار في مستهل التعاملات الصباحية في بورصة السلع، حيث يعتبر البادي من أهم السلع التي تدخل في صناعة الأعلاف.

وتقدم الدستور إلي متابعيها أسعار العلف بادي خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأثنين 11 سبتمبر في بورصة السلع.

أسعار العلف بادي اليوم الأثنين 11 سبتمبر

أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23% اليوم الأثنين 11 سبتمبر في شركة مجموعة شركات الإسلامية ( محاسب مجدي حسين ) 20100 جنيها للطن.

أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23% اليوم الأثنين 11 سبتمبر في شركة الممتاز لتصنيع الأعلاف 20200

أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23% اليوم الأثنين 11 سبتمبر في شركة أبو غالي 20500 جنيها للطن.

أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23%اليوم الأثنين 11 سبتمبرفي شركة الوداد 19800 جنيها للطن.

أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23% اليوم الأثنين 11 سبتمبر في شركة نوفل 20500 جنيها للطن.

أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23%اليوم الأثنين 11 سبتمبر في شركة إيجيبت فيد 20200 جنيها للطن.

أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23%اليوم الأثنين 11 سبتمبر في شركة المصرية الهولندية ( طارق هلا ) 19300 جنيها للطن.

أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23%اليوم الأثنين 11 سبتمبر في شركة زهور القاهرة 19500 جنيها للطن.

أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23%اليوم الأثنين 11 سبتمبر في شركة الإيمان 19650 جنيها للطن.

أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23% اليوم الأثنين 11 سبتمبرفي شركة العبور 20350 جنيها للطن.

أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23% اليوم الأثنين 11 سبتمبرفي شركة ألفا فيد - هولمان 20200 جنيها للطن.

أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23% اليوم الأثنين 11 سبتمبرفي شركة الفاروق 19850 جنيها للطن.

أسعار العلف بادي تسمين اليوم الأحد 10 سبتمبر

أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23% اليوم الأثنين 11 سبتمبرفي شركة فاين فيدز إنترناشيونال 21000 جنيها للطن.

أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23% اليوم الأثنين 11 سبتمبرفي شركة الحياني 22400 جنيها للطن.

أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23% اليوم الأثنين 11 سبتمبرفي شركة الأشقاء 19900 جنيها للطن.

أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23% اليوم الأثنين 11 سبتمبرفي شركة ناسكو إيجيبت 20000 جنيها للطن.

أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23%اليوم الأثنين 11 سبتمبر في شركة النهضة للأعلاف 20500 جنيها للطن.

أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23%اليوم الأثنين 11 سبتمبر في شركة هيثم الصعيدي للأعلاف 19500 جنيها للطن.

أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23%اليوم الأثنين 11 سبتمبر في شركة الشروق 20500 جنيها للطن.

أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23% اليوم الأثنين 11 سبتمبرفي شركة مؤسسة العامر 20700 جنيها للطن.