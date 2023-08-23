أسعار العلف بادي تسمين 23% اليوم الأربعاء 23-8-2023

يبحث الكثير من المواطنين على مدار اليوم عن أسعار العلف بادي فهو من أهم خامات أعلاف الدواجن وهو يدخل في صناعة الدواجن منذ العمر اليوم للكتكوت، وقد شهدت أسعار العلف بادي تراجع ملحوظ خلال الفترة الماضية.

وتقدم الـ"الدستور" إلي متابعيها أسعار العلف بادي اليوم الأربعاء 23 أغسطس في بورصة السلع.

أسعار البادي تسمين اليوم الأربعاء في بورصة السلع

أسعار علف بادي تسمين 23% اليوم الأربعاء 23 أغسطس في شركة الاستثمار 20300 جنيه للطن.

أسعار علف بادي تسمين 23% اليوم الأربعاء 23 أغسطس في شركة العبور 21650 جنيهًا للطن.

أسعار علف بادي تسمين 23% اليوم الأربعاء 23 أغسطس في شركة أبو غالي 21500 جنيه للطن.

أسعار علف بادي تسمين 23% اليوم الأربعاء 23 أغسطس في شركة 21250 جنيهًا للطن.

أسعار علف بادي تسمين 23% اليوم الأربعاء 23 أغسطس في شركة الصلاح 21300 جنيه للطن.

أسعار علف بادي تسمين 23% اليوم الأربعاء 23 أغسطس في شركةالإيمان 20900 جنيه للطن.

أسعار علف بادي تسمين 23% اليوم الأربعاء 23 أغسطس في شركة السفير للأعلاف ( غبور سابقا ) 21000 جنيه للطن.

أسعار علف بادي تسمين 23% اليوم الأربعاء 23 أغسطس في شركة السنطة جروب 21600 جنيها للطن.

أسعار العلف البادي تسمين اليوم

أسعار علف بادي تسمين 23% اليوم الأربعاء 23 أغسطس في شركة المصرية الهولندية ( طارق هلا ) 21300.

أسعار علف بادي تسمين 23% اليوم الأربعاء 23 أغسطس في شركةالشروق 22000 جنيه للطن.

أسعار علف بادي تسمين 23% اليوم الأربعاء 23 أغسطس في شركة النوبارية 21200 جنيه للطن.

أسعار علف بادي تسمين 23% اليوم الأربعاء 23 أغسطس في شركة مؤسسة العامر 21500 جنيه للطن.

أسعار علف بادي تسمين 23% اليوم الأربعاء 23 أغسطس في شركة المدينة 22500 جنيه للطن.

أسعار علف بادي تسمين 23% اليوم الأربعاء 23 أغسطس في شركة زهور القاهرة 21200 جنيها للطن.

أسعار علف بادي تسمين 23% اليوم الأربعاء 23 أغسطس في شركة النخبة 21700 جنيه للطن.

أسعار علف بادي تسمين 23% اليوم الأربعاء 23 أغسطس في شركة هنز فيد 22200 جنيه للطن.

أسعار علف بادي تسمين 23% اليوم الأربعاء 23أغسطس في شركة الفريد 21000 جنيه للطن.