الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار العلف بادي تسمين اليوم الإثنين 21 أغسطس في بورصة السلع

العلف بادي
العلف بادي

العلف بادي من أهم خامات مدخلات الإنتاج في تربية الدواجن، وشهدت أسعار البادي اليوم الإثنين، استقرار في الأسعار خلال مستهل التعاملات الصباحية يف بورصة السلع.

وتقدم الـ"الدستور" إلى متابعهيا أسعار العلف بادي اليوم الثنني في بورصة السلع، والتي جاءت كالتالي:

أسعار البادي تسمين اليوم الأثنين في بورصة السلع

 قدرت أسعار علف بادي تسمين 23% اليوم الإثنين 21 أغسطس في شركة الاستثمار21500 جنيه للطن.

قدرت أسعار علف بادي تسمين 23% اليوم الإثنين 21 أغسطس في شركة العبور 21650 جنيهًا للطن.

قدرت أسعار علف بادي تسمين 23% اليوم الإثنين 21 أغسطس في شركة أبو غالي 21500 جنيه للطن.

قدرت أسعار علف بادي تسمين 23% اليوم الإثنين 21 أغسطس في شركة 21250 جنيهًا للطن.

قدرت أسعار علف بادي تسمين 23% اليوم الإثنين 21 أغسطس في شركة الصلاح 21300 جنيه للطن.

قدرت أسعار علف بادي تسمين 23% اليوم الإثنين 21 أغسطس في شركةالإيمان 20900 جنيه للطن.

قدرت أسعار علف بادي تسمين 23% اليوم الإثنين 21 أغسطس  في شركة السفير للأعلاف ( غبور سابقا ) 21000 جنيه للطن.

قدرت أسعار علف بادي تسمين 23% اليوم الإثنين 21 أغسطس في شركة السنطة جروب 21600 جنيها للطن.

تراجع أسعار العلف بادي تسمين اليوم 20 أغسطس في بورصة السلع

إضافات أعلاف الدواجن اليوم الأحد 20 أغسطس في بورصة السلع

الذرة الأرجنتينى والبرازيلى بـ13500 جنيه.. أسعار الأعلاف فى الأسواق اليوم

أسعار العلف بادي والتسمين اليوم الخميس 17 أغسطس في بورصة السلع

أسعار العلف البادي تسمين اليوم

قدرت أسعار علف بادي تسمين 23% اليوم الإثنين 21 أغسطس في شركة المصرية الهولندية ( طارق هلا ) 21300.

قدرت أسعار علف بادي تسمين 23% اليوم الإثنين 21 أغسطس في شركةالشروق  22000 جنيه للطن.

قدرت أسعار علف بادي تسمين 23% اليوم الإثنين 21 أغسطس في شركة النوبارية 21200 جنيه للطن.

قدرت أسعار علف بادي تسمين 23% اليوم الإثنين 21 أغسطس في شركة مؤسسة العامر 21500 جنيه للطن.

قدرت أسعار علف بادي تسمين 23% اليوم الإثنين 21 أغسطس في شركة المدينة 22500 جنيه للطن.

قدرت أسعار علف بادي تسمين 23% اليوم الإثنين 21 أغسطس في شركة زهور القاهرة 21200 جنيها للطن.

قدرت أسعار علف بادي تسمين 23% اليوم الإثنين 21 أغسطس في شركة النخبة 21700 جنيه للطن.

قدرت أسعار علف بادي تسمين 23% اليوم الإثنين 21 أغسطس في شركة هنز فيد 22200 جنيه للطن.

قدرت أسعار علف بادي تسمين 23% اليوم الأثنين 21 أغسطس في شركة الفريد 21000 جنيه للطن.

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