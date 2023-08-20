تراجع أسعار العلف بادي تسمين اليوم 20 أغسطس في بورصة السلع

شهدت أسعار البادي اليوم الأحد 20 أغسطس تراجع في الأسعار، حيث يعتبر البادي من أهم مدخلات الإنتاج في مدخلات إنتاج الدواجن.

ونستعرض في السطور التالية أسعار البادي اليوم الأحد 20 أغسطس في بورصة السلع :

أسعار البادي تسمين اليوم الأحد 20 أغسطس في بورصة السلع

بلغت أسعار علف بادي تسمين 23% اليوم في شركة الإستثمار21500 جنيها للطن.

بلغت أسعار علف بادي تسمين 23% اليوم في شركة العبور 21650 جنيها للطن.

بلغت أسعار علف بادي تسمين 23% اليوم في شركة أبو غالي 21500 جنيها للطن.

بلغت أسعار علف بادي تسمين 23% اليوم في شركة 21250 جنيها للطن.

بلغت أسعار علف بادي تسمين 23% اليوم في شركة الصلاح21300 جنيها للطن.

بلغت أسعار علف بادي تسمين 23% اليوم في شركةالإيمان 20900 جنيها للطن.

بلغت أسعار علف بادي تسمين 23% اليوم في شركة السفير للأعلاف ( غبور سابقا ) 21000 جنيها للطن.

بلغت أسعار علف بادي تسمين 23% اليوم في شركة السنطة جروب 21600 جنيها للطن.

بلغت أسعار علف بادي تسمين 23% اليوم في شركة المصرية الهولندية ( طارق هلا ) 21300

بلغت أسعار علف بادي تسمين 23% اليوم في شركةالشروق 22000 جنيها للطن.

بلغت أسعار علف بادي تسمين 23% اليوم في شركة النوبارية 21200 جنيها للطن.

بلغت أسعار علف بادي تسمين 23% اليوم في شركة مؤسسة العامر 21500 جنيها للطن.

بلغت أسعار علف بادي تسمين 23% اليوم في شركة المدينة22500 جنيها للطن.

بلغت أسعار علف بادي تسمين 23% اليوم في شركة زهور القاهرة 21200 جنيها للطن.

بلغت أسعار علف بادي تسمين 23% اليوم في شركة النخبة 21700 جنيها للطن.

بلغت أسعار علف بادي تسمين 23% اليوم في شركة هنز فيد 22200جنيها للطن.

بلغت أسعار علف بادي تسمين 23% اليوم في شركة الفريد21000 جنيها للطن.