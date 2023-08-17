أسعار العلف بادي والتسمين اليوم الخميس 17 أغسطس في بورصة السلع

البادي من أهم خامات الأعلاف والذي يدخل في تربية الدواجن في المرحلة الأولى، ويبحث الكثير من المواطنين عن أسعار العلف بادي، وقد شهدت الأسعار حالة من الاستقرار خلال الساعات القليلة الماضية.

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الخميس

ونستعرض في السطور التالية أسعار أعلاف الدواجن على مدار اليوم في بورصة الدواجن والتي جاءت كالتالي:

أسعار الأعلاف البادي نامي وناهي في الشركات اليوم

بلغت أسعار علف الدواجن البادي تسمين سوبر 23% في شركة المستقبل 22700 جنيه للطن.

بلغت أسعار علف الدواجن البادي تسمين سوبر 23% في شركة المدينة 22500 جنيه للطن.

بلغت أسعار علف الدواجن البادي تسمين سوبر 23% في شركة أمان 21600 جنيه للطن.

بلغت أسعار علف الدواجن البادي تسمين سوبر 23% في شركة مصر الفيوم 21800 جنيه للطن.

بلغت أسعار علف الدواجن البادي تسمين سوبر 23% في شركة السنطة جروب 22100 جنيه للطن.

بلغت أسعار علف الدواجن البادي تسمين سوبر 23% في شركة بلادي 22200 جنيه للطن.

بلغت أسعار علف الدواجن البادي تسمين سوبر 23% في شركة المدينة المنورة 21800 جنيه للطن.

بلغت أسعار علف الدواجن البادي تسمين سوبر 23% في شركة مجموعة شركات الإسلامية 21900 جنيه للطن.

بلغت أسعار علف الدواجن البادي تسمين سوبر 23% في شركة الإيطالي هاي فيد 22300 جنيه للطن.

بلغت أسعار علف الدواجن البادي تسمين سوبر 23% في شركة الممتاز لتصنيع الأعلاف 21900 جنيه للطن.

بلغت أسعار علف الدواجن البادي تسمين سوبر 23% في شركة أبو غالي 21500 جنيه للطن.

بلغت أسعار علف الدواجن البادي تسمين سوبر 23% في شركة الحياني 25200 جنيه للطن.

أسعار العلف بادي تسمين 23% اليوم الخميس

بلغت أسعار علف الدواجن البادي تسمين سوبر 23% في شركة الوداد 21200 جنيها للطن.

بلغت أسعار علف الدواجن البادي تسمين سوبر 23% في شركة الصلاح 21900 جنيه للطن.

بلغت أسعار علف الدواجن البادي تسمين سوبر 23% في شركة الفاروق 21900 جنيه للطن.

بلغت أسعار علف الدواجن البادي تسمين سوبر 23% في شركة ألفا فيد - هولمان 21600 جنيه للطن.

بلغت أسعار علف الدواجن البادي تسمين سوبر 23% في شركة الأشقاء 21400 جنيه للطن.