أسعار العلف بادئ اليوم الثلاثاء 22-8-2023

العلف بادي من أهم خامات الإنتاج، وقد شهدت أسعار خامات الإنتاج تراجع ملجوظ في الأسعار خلال الفترة الحالية.

وتقدم الدستور في السطور التالية إلي متابعهيا أسعار خامات العلف بادي اليوم الثلاثاء 22 أغسطس.

أسعار البادي تسمين اليوم الثلاثاء في بورصة السلع

أسعار علف بادي تسمين 23% اليوم الثلاثاء 22 أغسطس في شركة الاستثمار 21500 جنيه للطن.

أسعار علف بادي تسمين 23% اليوم الثلاثاء 22 أغسطس في شركة العبور 21650 جنيهًا للطن.

أسعار علف بادي تسمين 23% اليوم الثلاثاء 22 أغسطس في شركة أبو غالي 21500 جنيه للطن.

أسعار علف بادي تسمين 23% اليوم الثلاثاء 22 أغسطس في شركة 21250 جنيهًا للطن.

أسعار علف بادي تسمين 23% اليوم الثلاثاء 22 أغسطس في شركة الصلاح 21300 جنيه للطن.

أسعار علف بادي تسمين 23% اليوم الثلاثاء 22 أغسطس في شركةالإيمان 20900 جنيه للطن.

أسعار علف بادي تسمين 23% اليوم الثلاثاء 22 أغسطس في شركة السفير للأعلاف ( غبور سابقا ) 21000 جنيه للطن.

أسعار علف بادي تسمين 23% اليوم الثلاثاء 22 أغسطس في شركة السنطة جروب 21600 جنيها للطن.

أسعار العلف البادي تسمين اليوم

أسعار علف بادي تسمين 23% اليوم الثلاثاء 22 أغسطس في شركة المصرية الهولندية ( طارق هلا ) 21300.

أسعار علف بادي تسمين 23% اليوم الثلاثاء 22 أغسطس في شركةالشروق 22000 جنيه للطن.

أسعار علف بادي تسمين 23% اليوم الثلاثاء 22 أغسطس في شركة النوبارية 21200 جنيه للطن.

أسعار علف بادي تسمين 23% اليوم الثلاثاء 22 أغسطس في شركة مؤسسة العامر 21500 جنيه للطن.

أسعار علف بادي تسمين 23% اليومالثلاثاء 22 أغسطس في شركة المدينة 22500 جنيه للطن.

أسعار علف بادي تسمين 23% اليوم الثلاثاء 22 أغسطس في شركة زهور القاهرة 21200 جنيها للطن.

أسعار علف بادي تسمين 23% اليوم الثلاثاء 22 أغسطس في شركة النخبة 21700 جنيه للطن.

أسعار علف بادي تسمين 23% اليوم الثلاثاء 22 أغسطس في شركة هنز فيد 22200 جنيه للطن.

أسعار علف بادي تسمين 23% اليوم الثلاثاء 22 أغسطس في شركة الفريد 21000 جنيه للطن.