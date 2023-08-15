الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

التعاملات الصباحية|أسعار البادي نامي وناهي اليوم الثلاثاء 15 أغسطس

اعلاف
اعلاف

سجلت أسعار البادي نامي وناهي وبادي تسمين سوبر 23%، استقرارا في الأسعار خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، والبادي من أهم خامات الأعلاف والتي تتدخل في المرحلة الأولى من تربية الدواجن التسمين.

أسعار أعلاف الدواجن التسمين اليوم 

بلغت  سعر علف بادي تسمين سوبر 23% في شركة الأشقاء 21400 جنيها للطن 

بلغت  سعر علف  بادي تسمين سوبر 23% في شركة النوبارية 21700 جنيها للطن.

بلغت  سعر علف  بادي تسمين سوبر 23% في شركة مؤسسة العامر 21500 جنيها للطن.

بلغت  سعر علف بادي تسمين سوبر 23% في شركة الشروق 22000 جنيها للطن.

بلغت  سعر علف بادي تسمين سوبر 23% في شركة النهار جروب 21800 جنيها للطن.

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأربعاء 9-8-2023

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023

الزراعة: الإفراج عن 378 ألف طن أعلاف بـ183 مليون دولار خلال أسبوعين

الذرة البرازيلي بـ14200 جنيه.. أسعار أعلاف الدواجن اليوم في بورصة السلع

أسعار بادي نامي اليوم الأثنين 14 أغسطس

بلغت  سعر علف بادي تسمين سوبر 23% في شركة النهضة للأعلاف 22500 جنيها للطن.

بلغت  سعر علف  بادي تسمين سوبر 23% في شركة إيجيبت فيد 21900 جنيها للطن. 

بلغت  سعر علف  بادي تسمين سوبر 23% في شركة الفتح 20500 جنيها للطن.

بلغت  سعر علف بادي تسمين سوبر 23% في شركة نوفل 22500 جنيها للطن.

بلغت  سعر علف بادي تسمين سوبر 23% في شركة العبور 22050جنيها للطن.

بلغت  سعر علف بادي تسمين سوبر 23% في شركة بلادي 22200جنيها للطن.

اسعار بادي ناهي اليوم الأثنين 14 أغسطس

بلغت  سعر علف  بادي تسمين سوبر 23% في شركة هيرمان 21750 جنيها للطن.

بلغت  سعر علف  بادي تسمين سوبر 23% في شركة أبو غالي 21500 جنيها للطن.

بلغت  سعر علف  بادي تسمين سوبر 23% في شركة هيثم الصعيدي للأعلاف 20000 جنيها للطن.

بلغت  سعر علف  بادي تسمين سوبر 23% في شركة الصلاح 21900 جنيها للطن.

بلغت  سعر علف  بادي تسمين سوبر 23% في شركة المصرية الهولندية ( طارق هلا )21300 جنيها للطن.

أسعار أعلاف الدواجن دواجن بادي تسمين سوبر خامات الأعلاف المرحلة الاولي تربية الدواجن التسمين الأسعار خلال التعاملات

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