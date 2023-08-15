التعاملات الصباحية|أسعار البادي نامي وناهي اليوم الثلاثاء 15 أغسطس

سجلت أسعار البادي نامي وناهي وبادي تسمين سوبر 23%، استقرارا في الأسعار خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، والبادي من أهم خامات الأعلاف والتي تتدخل في المرحلة الأولى من تربية الدواجن التسمين.

أسعار أعلاف الدواجن التسمين اليوم

بلغت سعر علف بادي تسمين سوبر 23% في شركة الأشقاء 21400 جنيها للطن

بلغت سعر علف بادي تسمين سوبر 23% في شركة النوبارية 21700 جنيها للطن.

بلغت سعر علف بادي تسمين سوبر 23% في شركة مؤسسة العامر 21500 جنيها للطن.

بلغت سعر علف بادي تسمين سوبر 23% في شركة الشروق 22000 جنيها للطن.

بلغت سعر علف بادي تسمين سوبر 23% في شركة النهار جروب 21800 جنيها للطن.

أسعار بادي نامي اليوم الأثنين 14 أغسطس

بلغت سعر علف بادي تسمين سوبر 23% في شركة النهضة للأعلاف 22500 جنيها للطن.

بلغت سعر علف بادي تسمين سوبر 23% في شركة إيجيبت فيد 21900 جنيها للطن.

بلغت سعر علف بادي تسمين سوبر 23% في شركة الفتح 20500 جنيها للطن.

بلغت سعر علف بادي تسمين سوبر 23% في شركة نوفل 22500 جنيها للطن.

بلغت سعر علف بادي تسمين سوبر 23% في شركة العبور 22050جنيها للطن.

بلغت سعر علف بادي تسمين سوبر 23% في شركة بلادي 22200جنيها للطن.

اسعار بادي ناهي اليوم الأثنين 14 أغسطس

بلغت سعر علف بادي تسمين سوبر 23% في شركة هيرمان 21750 جنيها للطن.

بلغت سعر علف بادي تسمين سوبر 23% في شركة أبو غالي 21500 جنيها للطن.

بلغت سعر علف بادي تسمين سوبر 23% في شركة هيثم الصعيدي للأعلاف 20000 جنيها للطن.

بلغت سعر علف بادي تسمين سوبر 23% في شركة الصلاح 21900 جنيها للطن.

بلغت سعر علف بادي تسمين سوبر 23% في شركة المصرية الهولندية ( طارق هلا )21300 جنيها للطن.