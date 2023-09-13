شهدت أسعارالعلف بادي استقرارًا في الأسعار اليوم الأربعاء في مستهل التعاملات الصباحية، حيث سجلت الأسعار تراجعًا ملحوظًا خلال الأسابيع الماضية، والعلف بادي من أهم خامات الأعلاف والتي تدخل في صناعة الدواجن.

ونستعرض في السطور التالية أسعار العلف بادي اليوم الأربعاء 13 سبتمبر في بورصة السلع.

أسعار العلف بادي اليوم الأربعاء 13 سبتمبر

أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23% اليوم الأربعاء 13 سبتمبر في شركة مجموعة شركات الإسلامية ( محاسب مجدي حسين ) 20100 جنيها للطن.

أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23% اليوم الأربعاء 13 سبتمبر في شركة الممتاز لتصنيع الأعلاف 20200

أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23% اليوم الأربعاء 13 سبتمبر في شركة أبو غالي 20500 جنيها للطن.

أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23%اليوم الأربعاء 13 سبتمبر في شركة الوداد 19800 جنيها للطن.

أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23% اليوم الأربعاء 13 سبتمبر في شركة نوفل 20500 جنيها للطن.

أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23%اليوم الأربعاء 13 سبتمبر في شركة إيجيبت فيد 20200 جنيها للطن.

أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23%اليوم الأربعاء 13 سبتمبر في شركة المصرية الهولندية ( طارق هلا ) 19300 جنيها للطن.

أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23%اليوم الأربعاء 13 سبتمبر في شركة زهور القاهرة 19500 جنيها للطن.

أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23%اليوم الأربعاء 13 سبتمبر في شركة الإيمان 19650 جنيها للطن.

أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23% اليوم الأربعاء 13 سبتمبر في شركة العبور 20350 جنيها للطن.

أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23% اليوم الأربعاء 13 سبتمبر في شركة ألفا فيد - هولمان 20200 جنيها للطن.

أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23% اليوم الأربعاء 13 سبتمبر في شركة الفاروق 19850 جنيها للطن.

أسعار العلف بادي تسمين اليوم الأربعاء 13 سبتمبر

أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23% اليوم الأربعاء 13 سبتمبر في شركة فاين فيدز إنترناشيونال 21000 جنيها للطن.

أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23% اليوم الأربعاء 13 سبتمبر في شركة الحياني 22400 جنيها للطن.

أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23% اليوم الأربعاء 13 سبتمبر في شركة الأشقاء 19900 جنيها للطن.

أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23% اليوم الأربعاء 13 سبتمبر في شركة ناسكو إيجيبت 20000 جنيها للطن.

أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23%اليوم الأربعاء 13 سبتمبر في شركة النهضة للأعلاف 20500 جنيها للطن.

أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23%اليوم الأربعاء 13 سبتمبر في شركة هيثم الصعيدي للأعلاف 19500 جنيها للطن.

أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23% اليوم الأربعاء 13 سبتمبر في شركة الشروق 20500 جنيها للطن.

أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23% اليوم الأربعاء 13 سبتمبر في شركة مؤسسة العامر 20700 جنيها للطن.