الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الزراعة: الإفراج عن 7.5 مليون طن أعلاف خلال أغسطس الماضي

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تلقي الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، تقريرًا حول نشاط المركز الإقليمي للاغذية والأعلاف، في ضوء متابعة وزير الزراعة السيد القصير، لضخ كميات مناسبة من خامات الأعلاف وإضافاتها لتلبية احتياجات السوق. 

الإفراجات عن الأعلاف

وقال بيان لمركز البحوث الزراعية، إن إجمالي ما تم الإفراج عنه في أواخر أغسطس الماضي، اقترب من 7.5 مليون طن من خامات الاعلاف من الذرة و الصويا و الاكساب وبتكلفة تقترب من 3.5 مليار دولار، بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي و دعم دولة رئيس الوزراء. 

واستقبل المركز الاقليمي خلال الشهر الماضي، 615 شحنة إضافات أعلاف  وأسمدة مستوردة وتم فحصها ظاهريًا عن طريق مكاتب سحب العينات بالمواني و المطارات .

شهادات مطابقة

وأصدرالمركزالأقليمي للأغذية والأعلاف شهادات مطابقة لـ 1130عينة ( 3390 تحليل) علف دواجن وعلف حيوان من أقسام الرقابة بمديريات الزراعة المختلفة بالمحافظات.

وأصدر المركز الاقليمي للأغذية والأعلاف خلال أغسطس، 583 شهادة تسجيل أعلاف أغلبها لمنتجات محلية، كما اعتمدت اللجنة العليا للمركز 437 شهادة تسجيل أسمدة ومنظمات نمو. 

وكلف قطاع  الانتاج الحيواني  المركز الاقليمي للاغذية و الاعلاف بتحليل 213 عينة لتجارب تشغيل 77 خط انتاج جديد لمصانع اعلاف.

مطابقتها للمواصفات


وتلقي المركز الاقليمي للاغذية و الاعلاف 10 عينة تحكيم بتعليمات من النيابة العامة في قضايا مضبوطات لبضائع خاصة بانتاج الاعلاف لبيان مدي مطابقتها للمواصفات من عدمه.   

وقام المركز باستلام 464 عينة خاصة بالافراد و الباحثين و شركات القطاع الخاص و تحليل اكثر من 1215 تحليل بشهادات تحليل معتمدة.

كما أنهي المركز الاقليمي للاغذية و الاعلاف تدريب 74 متدرب من الطلبة و حديثي التخرج للعام التدريبي “2023-2024”، بتوزيع شهادات التدريب علي المتدربين من كليات الزراعة و الطب البيطري والعلوم عملا علي تنمية مهاراتهم  تكملة لدور الجامعات.

-البحوث الزراعية يستعرض انشطتة الأغذية والاعلاف وضخ كميات إضافية

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