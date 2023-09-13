التعاملات الصباحية|قائمة أسعار إضافات الأعلاف اليوم الأربعاء 13 سبتمبر

هناك عدد من خامات الأعلاف والتي في النهاية تعطي منتج نهائي صالح في تغذية الفراخ ومن أهم خامات الأعلاف هو إضافات الأعلاف والتي لا غني عنها في تربية الدواجن، فقد شهدت أسعار حالة من الاستقرار على مدار الأيام الماضية الأمر الذي ينعكس في النهاية على أسعار الدواجن.

وتقدم الدستور إلى من يهتم بأسعار إضافات الأعلاف اليوم من بورصة السلع والتي جاءت كالتالي:

أسعار إضافات الأعلاف اليوم الأربعاء

بلغت سعر طن إضافات الأعلاف اليوم الأربعاء في بورصة السلع لمنتج مونو كالسيوم 42000 جنيه للطن.

بلغت سعر طن إضافات الأعلاف اليوم الأربعاء في بورصة السلع لمنتج داي كالسيوم 39000 جنيه للطن.

بلغت سعر طن إضافات الأعلاف اليوم الأربعاء في بورصة السلع لمنتج كولين كلوريد 51000 جنيه للطن.

بلغت سعر طن إضافات الأعلاف اليوم الأربعاء في بورصة السلع لمنتج لايسين 80000 جنيها للطن.

بلغت سعر طن إضافات الأعلاف اليوم الأربعاء في بورصة السلع لمنتج ميثيونين 118000 جنيه للطن.

بلغت سعر طن إضافات الأعلاف اليوم الأربعاء في بورصة السلع لمنتج ثريونين 75000 جنيه للطن.

بلغت سعر طن إضافات الأعلاف اليوم الأربعاء في بورصة السلع لمنتج بيكربونات الصوديوم 28000 جنيه للطن.

بلغت سعر طن إضافات الأعلاف اليوم الأربعاء في بورصة السلع لمنتج مسحوق سمك إماراتي 60% 60000 جنيها للطن.

أسعار إضافات الأعلاف في بورصة السلع

بلغت سعر طن إضافات الأعلاف اليوم الأربعاء في بورصة السلع لمنتج مسحوق اللحم 55% سعر 29000 جنيها للطن.

بلغت سعر طن إضافات الأعلاف اليوم الأربعاء في بورصة السلع لمنتج مسحوق العظم (13% فسفور - 26% كالسيوم) 14000 جنيها للطن.

وبلغت سعر طن إضافات الأعلاف اليوم الأربعاء في بورصة السلع لمنتج مسحوق لحم وعظم (30% بروتين - 8% فسفور - 12% كالسيوم) 12000 جنيه للطن.

وبلغت سعر طن إضافات الأعلاف اليوم الأربعاء في بورصة السلع لمنتج مسحوق لحم أصفر (بدون ريش 55% - 60%) 32000 جنيه للطن.

وبلغت سعر طن إضافات الأعلاف اليوم الأربعاء في بورصة السلع لمنتج مسحوق لحم وعظم (25% - 30% ) 26500 جنيه للطن.

وبلغت سعر طن إضافات الأعلاف اليوم الأربعاء في بورصة السلع لمنتج مسحوق سمك محلي 50% سعر 27000 جنيه للطن.