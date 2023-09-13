الأربعاء 13 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

التعاملات الصباحية|قائمة أسعار إضافات الأعلاف اليوم الأربعاء 13 سبتمبر

أعلاف
أعلاف

هناك عدد من خامات الأعلاف والتي في النهاية تعطي منتج نهائي صالح في تغذية الفراخ ومن أهم خامات الأعلاف هو إضافات الأعلاف والتي لا غني عنها في تربية الدواجن، فقد شهدت أسعار حالة من الاستقرار على مدار الأيام الماضية الأمر الذي ينعكس في النهاية على أسعار الدواجن.

وتقدم  الدستور إلى من يهتم بأسعار إضافات الأعلاف اليوم من بورصة السلع والتي جاءت كالتالي:

أسعار إضافات الأعلاف اليوم الأربعاء 

بلغت سعر طن إضافات الأعلاف اليوم  الأربعاء في بورصة السلع لمنتج مونو كالسيوم 42000 جنيه للطن.

بلغت سعر طن إضافات الأعلاف اليوم  الأربعاء في بورصة السلع لمنتج  داي كالسيوم 39000 جنيه للطن.

بلغت سعر طن إضافات الأعلاف اليوم  الأربعاء في بورصة السلع لمنتج كولين كلوريد 51000  جنيه للطن.

بلغت سعر طن إضافات الأعلاف اليوم  الأربعاء  في بورصة السلع لمنتج  لايسين 80000 جنيها للطن.

بلغت سعر طن إضافات الأعلاف اليوم الأربعاء  في بورصة السلع لمنتج  ميثيونين 118000 جنيه للطن.

بلغت سعر طن إضافات الأعلاف اليوم  الأربعاء   في بورصة السلع لمنتج  ثريونين 75000 جنيه للطن.

بلغت سعر طن إضافات الأعلاف اليوم الأربعاء في بورصة السلع لمنتج  بيكربونات الصوديوم 28000 جنيه للطن.

بلغت سعر طن إضافات الأعلاف اليوم الأربعاء  في بورصة السلع لمنتج مسحوق سمك إماراتي 60% 60000 جنيها للطن.

التعاملات الصباحية|أسعار إضافات الأعلاف اليوم الثلاثاء 12-9-2023

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الثلاثاء 12-9-2023

أسعار الأعلاف اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر في بورصة السلع

قائمة أسعار العلف بادي تسمين 23% اليوم الأثنين في بورصة السلع

أسعار إضافات الأعلاف في بورصة السلع 

بلغت سعر طن إضافات الأعلاف اليوم الأربعاء  في بورصة السلع لمنتج مسحوق اللحم 55% سعر 29000 جنيها للطن.

بلغت سعر طن إضافات الأعلاف اليوم الأربعاء  في بورصة السلع لمنتج مسحوق العظم (13% فسفور - 26% كالسيوم) 14000 جنيها للطن.

وبلغت سعر طن إضافات الأعلاف اليوم الأربعاء في بورصة السلع لمنتج مسحوق لحم وعظم (30% بروتين - 8% فسفور - 12% كالسيوم) 12000 جنيه للطن.

وبلغت سعر طن إضافات الأعلاف اليوم الأربعاء  في بورصة السلع لمنتج مسحوق لحم أصفر (بدون ريش 55% - 60%) 32000 جنيه للطن.

وبلغت سعر طن إضافات الأعلاف اليوم الأربعاء في بورصة السلع لمنتج  مسحوق لحم وعظم (25% - 30% ) 26500 جنيه للطن.

وبلغت سعر طن إضافات الأعلاف اليوم الأربعاء  في بورصة السلع لمنتج  مسحوق سمك محلي 50% سعر 27000 جنيه للطن.

خامات الأعلاف إضافات الأعلاف أسعارالدواجن بورصة السلع سعر طن إضافات الأعلاف

مواد متعلقة

أبو المكارم: فرص لتواجد المنتجات المصرية في السوق السعودي

بمشاركة دولية.. معرض صحارى الدولى يختتم فعاليات الدورة 35

التعاملات الصباحية|أسعار إضافات الأعلاف اليوم الثلاثاء 12-9-2023

أسعار الفضة اليوم الثلاثاء 12-9-2023

التعاملات الصباحية| أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 12-9-2023

أسعار علف البادي اليوم الثلاثاء 12-9-2023

أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 في بورصة الدواجن

أسعار البيض اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر في بورصة الدواجن

الأكثر قراءة

عاجل.. بسبب الأمطار.. مصرع 4 أشخاص وانهيار 50 منزلًا فى ولاية نهر النيل السودانية

وصول جثامين شباب قرية "الشريف" ببنى سويف ضمن ضحايا إعصار "دانيال"

قائمة أسماء الضحايا المصريين فى إعصار دانيال بليبيا

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعى 2023

يخدم أكثر من 11 مليون نسمة.. اجتماع وزارى لمتابعة تطوير مصرف "كيتشنر"

مواطن ببنى سويف: أصبحنا فى أمان خلال فترة حكم الرئيس السيسى (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

عندما تكون القـــرية وطنًا للإبداع

عبد الرحيم طايع

التعليم بالدروس الخصوصية!

محمد رفعت

الرئيس والسكان !

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (2)

وائل لطفي

مصر والممر والطريق

إبراهيم داود

لنحتفل حفاظًا على الذاكرة

ماجد حبته

الاستثمار البيئى والمناخى

حسين دعسة

فى شخصية وزيرة الثقافة الأردنية.. استراتيجية تنطلق من مسارات التحديث وتنفيذيتها

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هكذا تغيرت استراتيجية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بعد فشلها فى حرب أكتوبر

الملاك والصحفى.. كيف كشفت إسرائيل هوية أشرف مروان وتسببت فى قتله؟

صدمة أبدية.. كيف أثرت حرب أكتوبر على إسرائيل حتى الآن؟