الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 في بورصة الدواجن

كتاكيت
كتاكيت

شهدت أسعار الكتاكيت ارتفاعًا طفيفًا اليوم، حيث إن الكتاكيت تعتبر من المدخلات الأساسية للإنتاج وقد شهدت زيادة في الطلب خاصة مع اعتدال درجات الحرارة. وتعتبر الكتاكيت من المدخلات الأساسية التي تنعكس أسعارها في النهاية على أسعار الدواجن.
 

أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

بلغت سعر كتكوت أبيض شركات عمر يوم ما بين 19 جنيها إلى 23 جنيها في بورصة الدواجن.

سجلت أسعار كتكوت أبيض قطعان عمر يوم ما بين 18 جنيها إلي 18.25 جنيه في بورصة الدواجن.

جاءت أسعار  كتكوت ساسو عمر يوم مابين 14 جنيها إلى 15 جنيها في بورصة الدواجن.

بينما سجلت أسعار  كتكوت ساسو بيور عمر يوم ما بين 15 جنيها إلى 16 جنيها في بورصة الدواجن.

كما بلغت أسعار بلدي حر عمر يوم ما بين 8.75 جنيه إلى 9.75 جنيه في بورصة الدواجن.

وجاءت أسعار كتكوت هجين عمر يوم ما بين 11 جنيها إلى 12 جنيها في بورصة الدواجن.

 كتكوت جيل ثاني عمر يوم ما بين12.5 جنيه إلى 13.5 جنيه في بورصة الدواجن.

وبلغت أسعار كتكوت روزي بيور عمر يوم مابين 12.5 جنيه إلي 13.5 جنيه في بورصة الدواجن.

أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر

بلغت أسعار الكتاكيت اليوم في شركة أسيوط للاستثمار والتنمية 23.5 جنيها للكتكوت عمر يوم.

 بلغت أسعار الكتاكيت اليوم في شركة  طيبة لجدود للدواجن 24 جنيها للكتكوت عمر يوم.

 بلغت أسعار الكتاكيت اليوم في شركة  المصرية الهولندية ( طارق هلا ) 21 جنيها للكتكوت عمر يوم.

 بلغت أسعار الكتاكيت اليوم في شركة  مجموعة القصبي للاستثمار 23 جنيها للكتكوت عمر يوم.

 بلغت أسعار الكتاكيت اليوم في شركة  كايرو ثري إية للدواجن 23.5 جنيها للكتكوت عمر يوم.

  بلغت أسعار الكتاكيت اليوم في شركة  أمات للدواجن 22.5 جنيها للكتكوت عمر يوم.

الآن.. أسعار الذهب اليوم فى مصر الثلاثاء 12-9-2023

أسعار الفراخ فى مصر اليوم الثلاثاء 12-9-2023

أسعار كتاكيت البط اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 

 بلغت أسعار الكتاكيت اليوم في شركة  الصلاح 22 جنيها للكتكوت عمر يوم.

 بلغت أسعار الكتاكيت اليوم في شركة  مجموعة الوادي 21.5 جنيها للكتكوت عمر يوم.

 بلغت أسعار الكتاكيت اليوم في شركة  كتكوت ساسو 16.25 جنيها للكتكوت عمر يوم.

 بلغت أسعار الكتاكيت اليوم في شركة  كتكوت بلدي 10.25 جنيها للكتكوت عمر يوم.

 بلغت أسعار الكتاكيت اليوم في شركة كتكوت سمان ( الأبيض )4 جنيها للكتكوت عمر يوم.

 بلغت أسعار الكتاكيت اليوم في شركة  سمان أبيض بيور 6 جنيها للكتكوت عمر يوم.

 بلغت أسعار الكتاكيت اليوم في شركة كتكوت سمان ( الأسمر ) 3.5 جنيها للكتكوت عمر يوم.

أسعار كتكوت أرتفاع طفيف اليوم أسعار كتكوت أبيض أسعار كتكوت ساسو أسعار كتكوت هجين أسعار كتكوت روزي

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