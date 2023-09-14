الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار البيض في بورصة الدواجن والشركات اليوم الخميس 14 سبتمبر 2023

بيض
بيض

شهدت  أسعار البيض ارتفاعا طفيفا، حيث ارتفعت عدة جنيهات عن أمس، والبيض من السلع الغذائية التي تعتمد على العرض والطلب.

وتقدم الدستور أسعار البيض خلال التعاملات الصباحية.

سعر طبق البيض اليوم في بورصة الدواجن

ارتفعت أسعار طبق البيض الأحمر اليوم الخميس 14 سبتمبر في بورصة الدواجن لتسجل ما بين 125 إلى 126 جنيها.

كما ارتفعت  أسعار طبق بيض أبيض اليوم الخميس 14 سبتمبر في بورصة الدواجن لتسجل ما بين 123 إلى 124 جنيها.

وسجلت أسعار طبق بيض بلدي اليوم الخميس 14 سبتمبر في بورصة الدواجن ارتفاعا إلى ما بين 130 إلى 131 جنيها.

أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء 13 سبتمبر في بورصة الدواجن

أسعار البيض اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر في بورصة الدواجن

أسعار طبق البيض اليوم الأثنين 11 سبتمبر

أسعار طبق البيض اليوم الأحد 10 سبتمبر في بورصة الدواجن

أسعار طبق البيض اليوم الخميس 14 سبتمبر

قدرت أسعار طبق البيض اليوم الخميس 14 سبتمبر في شركة أسيوط للاستثمار (الأبيض) 119.5 جنيها للطبق.

سجل سعر طبق البيض اليوم الخميس في شركة  أكتوبر ( البني ) 122 جنيها للطبق.

سجل سعر طبق  البيض اليوم الخميس في شركة  أكتوبر ( الأبيض) 123 جنيها للطبق.

سجل سعر طبق  البيض اليوم الخميس  في شركة الصالحية ( البني) 121 جنيها للطبق.

سجل سعر طبق البيض اليوم الخميس في شركة  البنا جروب ( البني) 122 جنيها للطبق.

سجل سعر طبق البيض اليوم الخميس في شركة البنا جروب ( الأبيض) 121 جنيها للطبق.

سجل سعر  طبق البيض اليوم الخميس  في شركة الزراعي الرئيسية ( البني ) 122 جنيها للطبق.

سجل سعر طبق  البيض اليوم الخميس في شركة الزراعي الرئيسية ( الأبيض ) 120 جنيها للطبق.

سجل سعر طبق  البيض اليوم الخميس في شركة شوشة المنيا ( الأبيض ) 120 جنيها للطبق.

أسعار طبق البيض الأحمر اليوم الأربعاء 13 سبتمبر 

سجل سعر طبق  البيض اليوم الخميس 14 سبتمبر في شركة  شوشة المنيا ( البني )122 جنيها للطبق.

سجل سعر طبق البيض اليوم الخميس 14 سبتمبر  في شركة رشاد حمزة ( البني ) 121 جنيها للطبق.

سجل سعر طبق  البيض اليوم الخميس 14 سبتمبر في شركة رشاد حمزة ( الأبيض ) 123 جنيها للطبق.

سجل سعر طبق البيض اليوم الخميس 14 سبتمبر  في شركة كمشيش ( البني ) 123 جنيها للطبق.

سجل سعر طبق البيض اليوم الخميس 14 سبتمبر في شركة الصحراوي وبسيون ( البني ) 121 جنيها للطبق.

سجل سعر طبق البيض اليوم الخميس 14 سبتمبر في شركة الصحراوي وبسيون ( الأبيض ) 123 جنيها للطبق.

سجل سعر طبق البيض في شركة  أحمد الجوهري ( البني )  اليوم الخميس 14 سبتمبر  126 جنيها للطبق.

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