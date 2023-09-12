أسعار البيض اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر في بورصة الدواجن
استقرت أسعار البيض خلال التعاملات الصباحية اليوم في بورصة الدواجن، حيث شهدت زيادة على الطلب مع تراجع كميات الإنتاج نتيجة إلى أن دورات البياض تستغرق ما يقرب من 6 شهور.
وتقدم "الدستور" أسعار الدواجن اليوم خلال مستهل التعاملات الصباحية وجاءت كالتالي:
أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر
سجلت أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر في شركة أسيوط للاستثمار ( الأبيض ) 119.5 جنيها للطبق.
سجلت أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر في شركة أكتوبر ( البني )121 جنيها للطبق.
سجلت أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر في شركة أكتوبر ( الأبيض ) 119 جنيها للطبق.
سجلت أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر في شركة الصالحية ( البني) 120 جنيها للطبق.
سجلت أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر في شركة البنا جروب ( البني) 120.75 للطبق.
سجلت أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر في شركة البنا جروب ( الأبيض) 118.75 جنيها للطبق.
سجلت أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء 12سبتمبر في شركة الزراعي الرئيسية ( البني ) 121 جنيها للطبق.
سجلت أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر في شركة الزراعي الرئيسية ( الأبيض ) 119 جنيها للطبق.
سجلت أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر في شركة شوشة المنيا ( الأبيض ) 119 جنيها للطبق.
أسعار طبق البيض الأحمر اليوم الأثنين 11 سبتمبر
سجلت أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر في شركة شوشة المنيا ( البني )121 جنيها للطبق.
سجلت أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر في شركة رشاد حمزة ( البني ) 120.75 جنيها للطبق.
سجلت أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر في شركة رشاد حمزة ( الأبيض ) 118.75 جنيها للطبق.
سجلت أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر في شركة كمشيش ( البني ) 122جنيها للطبق.
سجلت أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر في شركة الصحراوي وبسيون ( البني ) 120 جنيها للطبق.
سجلت أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر في شركة الصحراوي وبسيون ( الأبيض ) 118 جنيها للطبق.
أحمد الجوهري ( البني ) سجلت أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر في شركة 126 جنيها للطبق.