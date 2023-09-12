الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار البيض اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر في بورصة الدواجن

بيض
بيض

استقرت أسعار البيض خلال التعاملات الصباحية اليوم في بورصة الدواجن، حيث شهدت زيادة على الطلب مع تراجع كميات الإنتاج نتيجة إلى أن دورات البياض تستغرق ما يقرب من 6 شهور.

وتقدم "الدستور" أسعار الدواجن اليوم خلال مستهل التعاملات الصباحية وجاءت كالتالي:

أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء 12  سبتمبر في شركة أسيوط للاستثمار ( الأبيض ) 119.5 جنيها للطبق.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر في شركة  أكتوبر ( البني )121 جنيها للطبق.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر في شركة  أكتوبر ( الأبيض ) 119 جنيها للطبق.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر في شركة الصالحية ( البني) 120 جنيها للطبق.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر في شركة  البنا جروب ( البني) 120.75 للطبق.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر في شركة البنا جروب ( الأبيض) 118.75 جنيها للطبق.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء 12سبتمبر في شركة الزراعي الرئيسية ( البني ) 121 جنيها للطبق.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء 12  سبتمبر في شركة الزراعي الرئيسية ( الأبيض ) 119 جنيها للطبق.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر في شركة شوشة المنيا ( الأبيض ) 119 جنيها للطبق.

 

أسعار الفراخ فى مصر اليوم الثلاثاء 12-9-2023

الآن.. أسعار الذهب اليوم فى مصر الثلاثاء 12-9-2023

أسعار طبق البيض الأحمر اليوم الأثنين 11 سبتمبر 

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر في شركة  شوشة المنيا ( البني )121 جنيها للطبق.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر في شركة رشاد حمزة ( البني ) 120.75 جنيها للطبق.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر في شركة رشاد حمزة ( الأبيض ) 118.75 جنيها للطبق.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر في شركة كمشيش ( البني ) 122جنيها للطبق.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر في شركة الصحراوي وبسيون ( البني ) 120 جنيها للطبق.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر في شركة الصحراوي وبسيون ( الأبيض ) 118 جنيها للطبق.

 أحمد الجوهري ( البني ) سجلت أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء 12  سبتمبر في شركة  126 جنيها للطبق.

أسعار البيض دورات البياض أسعار الدواجن اليوم زيادة علي الطلب أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء

الأكثر قراءة

رائحة غريبة فى الجو.. و"الأرصاد" تكشف علاقتها بـ"دانيال"

أمطار "دانيال" تصل القاهرة اليوم

عاجل.. على غرار نيرة أشرف.. ذبح فتاة فى الشارع ببورسعيد

"علاقة محرمة".. تفاصيل وفاة شاب ألقى نفسه من الرابع "خوفا من الفضيحة"

سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية فى البنوك اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر

رئيس وزراء أستراليا: نفخر بوجود واحدة من أكبر الجاليات القبطية في بلادنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الهجمة الشرسة الجديدة التى تواجهها مصر

وائل لطفي

تحديات وخونة!

ماجد حبته

مشروع «الممر» الأمريكى

عبدالوهاب داود

شوف بقينا فين يا قلبى؟!

د.كريمة الحفناوى

المرأة الأفريقية ودورها الهام فى بناء المجتمع

القس. رفعت فكرى

السيسى.. وغاندى

محمد العسيري

يا أهلًا بالمدارس

ماجد حبته

حصادنا فى قمة العشرين

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الملاك والصحفى.. كيف كشفت إسرائيل هوية أشرف مروان وتسببت فى قتله؟

صدمة أبدية.. كيف أثرت حرب أكتوبر على إسرائيل حتى الآن؟

الجانب الآخر لمزاعم إسرائيل حول أشرف مروان.. حرب بين الأجهزة الأمنية