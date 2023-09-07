أسعار طبق البيض اليوم الخميس 7 سبتمبر في بورصة الدواجن

شهدت أسعار بيض المائدة ارتفاعا طفيفا خاصة للبيض البلدي حيث وصل إلى 128 جنيها في المزراعة، وبحسب تصريحات رئيس شعبة الدواجن أن البيض من السلع التي تعتمد على العرض والطلب.

أسعار طبق البيض اليوم الخميس

وتقدم الدستور في السطور التالية أسعار طبق البيض في بورصة الدواجن والتي جاءت كالتالي:

بلغت أسعار طبق البيض الأحمر اليوم الخميس 7 سبتمبر في بورصة الدواجن سعر 117.75 جنيه للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض الأبيض اليوم الخميس 7 سبتمبر في بورصة الدواجن سعر 115 جنيه للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض البلدي اليوم الخميس 7 سبتمبر في بورصة الدواجن سعر 128 جنيه للطبق.

أسعار البيض في الشركات اليوم الخميس 7 سبتمبر

وبلغت أسعار طبق البيض اليوم الخميس 7 سبتمبر في شركة أسيوط للاستثمار (الأبيض) 115.5 جنيها للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم الخميس 7 سبتمبر في شركة أكتوبر (البني) 116 جنيها للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم الخميس 7 سبتمبر في شركة أكتوبر (الأبيض) 114 جنيها للطبق.

بينما بلغت أسعار طبق البيض اليوم الخميس 7 سبتمبر في شركة الصالحية ( البني ) 116 جنيها للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم الخميس 7 سبتمبر في شركة البنا جروب (البني) 116.75 جنيها للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم الخميس 7 سبتمبر في شركة البنا جروب (الأبيض) 114.75 جنيها للطبق.

كما بلغت أسعار طبق البيض اليوم الخميس 7 سبتمبر في شركة الزراعي الرئيسية (البني) 116 جنيها للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم الخميس 7 سبتمبر في شركة الزراعي الرئيسية (الأبيض) 115 جنيها للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم الخميس 7 سبتمبر في شركة شوشة المنيا (البني) 117 جنيها للطبق.

أسعار البيض الأحمر اليوم الخميس 7 سبتمبر

بلغت أسعار طبق البيض اليوم الخميس 7 سبتمبر في شركة شوشة المنيا (الأبيض) 115 جنيها للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم الخميس 7 سبتمبر في شركة رشاد حمزة (البني) 116.75 جنيها للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم الخميس 7 سبتمبر في شركة رشاد حمزة (الأبيض) 114.75 جنيها للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم الخميس 7 سبتمبر في شركة كمشيش (البني) 117 جنيها للطبق.