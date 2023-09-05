أسعار البيض اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر في بورصة الدواجن

شهدت أسعار طبق البيض استقرار اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر خلال التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن.

ونستعرض في السطور التالية أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر في بورصة الدواجن.

أسعار البيض في الشركات اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر

وقد بلغت أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر في شركة أسيوط للإستثمار ( الأبيض )115.5 جنيها للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر في شركة أكتوبر ( البني ) 116 جنيها للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر في شركة أكتوبر ( الأبيض ) 114 جنيها للطبق.

بينما بلغت أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر في شركة الصالحية ( البني ) 116 جنيها للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر في شركة البنا جروب ( البني ) 116.75 جنيها للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر في شركة البنا جروب ( الأبيض ) 114.75 جنيها للطبق.

كما بلغت أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر في شركة الزراعي الرئيسية ( البني ) 116 جنيها للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر في شركة الزراعي الرئيسية ( الأبيض ) 115 جنيها للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر في شركة شوشة المنيا ( البني ) 117 جنيها للطبق.

أسعار البيض الأحمر اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر

بلغت أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر في شركة شوشة المنيا ( الأبيض )115 جنيها للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر في شركة رشاد حمزة ( البني ) 116.75 جنيها للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر في شركة رشاد حمزة ( الأبيض ) 114.75 جنيها للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر في شركة كمشيش ( البني ) 117 جنيها للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر في شركة الصحراوي وبسيون ( البني 116 جنيها للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر في شركة الصحراوي وبسيون ( الأبيض 115 جنيها للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر في شركة أحمد الجوهري ( البني )121 جنيها للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر في شركة أحمد الجوهري ( الأبيض ) 121 جنيها للطبق.