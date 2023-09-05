الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار البيض اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر في بورصة الدواجن

بيض
بيض

شهدت أسعار طبق البيض استقرار اليوم  الثلاثاء 5 سبتمبر خلال التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن.

ونستعرض في السطور التالية أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر في بورصة الدواجن.

أسعار البيض في الشركات اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر

وقد بلغت أسعار طبق البيض اليوم  الثلاثاء 5 سبتمبر  في شركة أسيوط للإستثمار ( الأبيض )115.5 جنيها للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم  الثلاثاء 5 سبتمبر  في شركة أكتوبر ( البني ) 116 جنيها للطبق. 

بلغت أسعار طبق البيض اليوم  الثلاثاء 5 سبتمبر في شركة أكتوبر ( الأبيض ) 114 جنيها للطبق.

بينما بلغت أسعار طبق البيض اليوم  الثلاثاء 5 سبتمبر في شركة الصالحية ( البني ) 116 جنيها للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم  الثلاثاء 5 سبتمبر  في شركة البنا جروب ( البني ) 116.75 جنيها للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم  الثلاثاء 5 سبتمبر في شركة البنا جروب ( الأبيض ) 114.75 جنيها للطبق.

كما بلغت أسعار طبق البيض اليوم  الثلاثاء 5 سبتمبر في شركة الزراعي الرئيسية ( البني ) 116 جنيها للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم  الثلاثاء 5 سبتمبر في شركة الزراعي الرئيسية ( الأبيض ) 115 جنيها للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم  الثلاثاء 5 سبتمبر في شركة شوشة المنيا ( البني ) 117 جنيها للطبق.

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

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أسعار البيض الأحمر اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر

بلغت أسعار طبق البيض اليوم  الثلاثاء 5 سبتمبر في شركة شوشة المنيا ( الأبيض )115 جنيها للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم  الثلاثاء 5 سبتمبر في شركة رشاد حمزة ( البني ) 116.75 جنيها للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم  الثلاثاء 5 سبتمبر في شركة  رشاد حمزة ( الأبيض ) 114.75 جنيها للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر في  شركة كمشيش ( البني ) 117 جنيها للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر في شركة الصحراوي وبسيون ( البني  116 جنيها للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم  الثلاثاء 5 سبتمبر في شركة الصحراوي وبسيون ( الأبيض  115 جنيها للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر في شركة أحمد الجوهري ( البني )121 جنيها للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر في شركة أحمد الجوهري ( الأبيض ) 121 جنيها للطبق.

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