الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

ارتفاع جديد في أسعار الفراخ والبط اليوم الأثنين ف بورصة الدواجن

دواجن
دواجن

سجلت أسعار الدواجن اليوم الأثنين ارتفاع طفيف في عدت جنيها ت خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأثنين 18 سبتمبر.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الدواجن خلال مستهل التعاملات الصباحية

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأثنين 18 أغسطس 

ارتفعت  أسعار لحم الفراخ البيضاء اليوم الأثنين 18 سبتمبر في بورصة الدواجن 68 جنيه والتي تصل إلي المستهلك بـ 78 جنيها للكيلو.

بلغت أسعارلحم الفراخ الساسو اليوم الأثنين 18 سبتمبر في بورصة الدواجن مابين 92جنيه إلي 93 جنيها والتي تصل إلي المستهلك بـ 100جنيها للكيلو.

بلغت أسعارلحم الفراخ البلدي اليوم الأثنين 18 سبتمبر في بورصة الدواجن 112 جنيها والتي تصل إلي المستهلك بـ 120 جنيها للكيلو.

بلغت أسعارلحم الفراخ أمهات اليوم الأثنين 18 سبتمبر في بورصة الدواجن مابين 65 جنيها والتي تصل إلي المستهلك بـ 70جنيها للكيلو.

بلغت أسعارلحم أبيض بياض أرضي  اليوم الأثنين 18 سبتمبر في بورصة الدواجن مابين 53جنيها والتي تصل إلي المستهلك بـ 57جنيها للكيلو.

بلغت أسعارلحم  أبيض بياض سلك اليوم الأثنين 18 سبتمبر في بورصة الدواجن مابين 50جنيها والتي تصل إلي المستهلك بـ 55جنيها للكيلو.

بلغت أسعارلحم أحمر بياض أرضي  اليوم الأثنين 18 سبتمبر في بورصة الدواجن مابين 58جنيها والتي تصل إلي المستهلك بـ 64 جنيها للكيلو.

بلغت أسعارلحم  أحمر بياض سلك اليوم الأثنين 18 سبتمبر في بورصة الدواجن مابين 54جنيها والتي تصل إلي المستهلك بـ 64 جنيها للكيلو.

أسعار الدواجن المجمدة واللحوم المصنعة بمعرض "أهلًا مدارس" بفيصل

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أسعارالبط اليوم الأثنين 18 سبتمبر 2023 

سجلت أسعار لحم بط فرنساوي اليوم الأثنين 18 سبتمبر في بورصة الدواجن55 جنيه، والتي تصل إلي المستهلك بـ 60 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بط مسكوفي اليوم الأثنين 18 سبتمبر في بورصة الدواجن 90 جنيه، والتي تصل إلي المستهلك بـ 95 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بط مولاراليوم الأثنين 18 سبتمبر في بورصة الدواجن 60 جنيه، والتي تصل إلي المستهلك بـ 65 جنيها للكيلو.

أسعار البانيه والأوراك اليوم الأثنين 18 سبتمبر 2023 

أسعار أوراك الفراخ  بـ 85 جنيهًا للكيلو الواحد.

سعر كيلو الدبابيس لـ95 جنيهًا للكيلو الواحد.

سعر كيلو الأجنحة بـ55 جنيهًا للكيلو الواحد.

أسعار البانيه اليوم155 جنيهًا للكيلو الواحد.

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