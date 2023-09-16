أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم السبت 16-9-2023 فى مصر

أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم السبت 16-9-2023 في مصر محور اهتمام الملايين من ربات البيوت الراغبات في وضع ميزانية شراء شهرية لمتطلبات المنزل تكفي أفراد الأسرة طوال أيام الشهر في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق المصرية للمستهلكين.

أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم السبت 16-9-2023 في مصر

يعرض الدستور للقراء أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم السبت 16-9-2023 في مصر في إطار الخدمات المتنوعة التي يقدمها للقراء يوميا في مختلف مجالات الحياة وإليكم أسعار الطيور بالتفصيل في محلات للتجار:-

يتراوح كيلو الفراخ البيضاء في المزارع للتجار من 50 _ 55 جنيه ويصل إلى المستهلكين في الأسواق المحلية بأسعار تتراوح من 64 إلى 65 جنيه للكيلو.

يتراوح كيلو الفراخ الأمهات في المزارع للتجار من 50 _ 55 جنيه ويصل إلى المستهلكين في الأسواق المحلية بأسعار تتراوح من 62 إلى 63 جنيه للكيلو.

يتراوح كيلو الفراخ الساسو في المزارع للتجار من 85 _ 90 جنيه ويصل إلى المستهلكين في الأسواق المحلية بأسعار تتراوح من 91 إلى 95 جنيه للكيلو.

يتراوح كيلو الفراخ البلدي في المزارع للتجار من 90 _ 95 جنيه ويصل إلى المستهلكين في الأسواق المحلية بأسعار تتراوح من 99 إلى 100 جنيه للكيلو.

يتراوح كيلو البط البلدي في المزارع للتجار من 85 _ 90 جنيه ويصل إلى المستهلكين في الأسواق المحلية بأسعار تتراوح من 95 إلى 100 جنيه للكيلو.

يتراوح كيلو البط المولارد في المزارع للتجار من 80 _ 82 جنيه ويصل إلى المستهلكين في الأسواق المحلية بأسعار تتراوح من 85 إلى 95 جنيه للكيلو.

يتراوح كيلو البط الفرنساوي في المزارع للتجار من 60 _ 65 جنيه ويصل إلى المستهلكين في الأسواق المحلية بأسعار تتراوح من 70 إلى 75 جنيه للكيلو.

سجل كيلو الأوراك في الأسواق الشعبية نحو 75 جنيه.

سجل كيلو الدبابيس في الأسواق الشعبية نحو 70 جنيه.

سجل كيلو الشيش طاووق في الأسواق الشعبية نحو 75 جنيه.

سجل كيلو الكبد والقوانص في الأسواق الشعبية نحو 70 جنيه.

سجل كيلو الصدور بالعظم في الأسواق الشعبية نحو 80 جنيه.

سجل كيلو البانية في الأسواق الشعبية نحو 160 جنيه.

أسعار البيض في الأسواق المصرية للمستهلكين

سجلت كرتونة البيض الأحمر في المزارع للتجار نحو 100 وتصل إلى المستهلكين في المحلات التجارية بنحو 122 جنيه.

سجلت كرتونة البيض الأبيض في المزارع للتجار نحو 110 وتصل إلى المستهلكين في المحلات التجارية بنحو 120 جنيه.

سجلت كرتونة البيض البلدي في المزارع للتجار نحو 115 وتصل إلى المستهلكين في المحلات التجارية بنحو 128 جنيه.